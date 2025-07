Pezsgő, bor, szőlészet, tudomány - adonyiak kirándulása (képgalériával)

Elsőként a Littke Pezsgőgyárat tekinthették meg az adonyiak két turnusban: amíg az egyik csoport városnézésen vett részt, addig a többiek a „mélybe” ereszkedtek.

Az egyedülálló pincerendszer télen-nyáron 14 Celsius-fokos hőmérsékletet biztosít, és a látogatók biztonsága érdekében védőfelszerelést is szükséges felölteni.

Hogy utóbbit miért? Mert a pezsgőkészítés során az üvegekben felgyülemlő gázok időnként szétrobbantják az üvegeket. Ennek egyébként a pezsgőkészítő örül a

legjobban, hiszen ez azt jelzi, hogy az erjedési folyamat szépen halad az útján. A bevállalós csoportok – hát persze, hogy az adonyiak is partnerek voltak ebben – a pincerendszer egy szakaszát lekapcsolt világítás mellett, csak a telefonjaikkal világítva járták be. Néhány másodpercre azt is meg lehetett tapasztalni, milyen a pince vak sötétje, ami mellett nem lehetett egyszerű anno a pincejáróknak megtalálni a pince-labirintusból kivezető utat. Szőlészeti tudomány ez is.

A szőlészeti intézet előtt pezsgőgyárban jártak az adonyiak Fotó: Rácz József Lambada

Út a tudományegyetem szőlészeti intézetébe

A kirándulóknak a pezsgőgyárból a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetébe vezetett az útja, ahol öt tételes borkóstoló mellett dr. Teszlák Péter kutatási igazgató igen informatív előadását is meghallgathatták. Különösen az intézet szőlőfajta gyűjteményére helyezte a hangsúlyt a szakember, amely Európa második legnagyobb szőlőgénbankja, és több mint száz fajtát foglal magában. Az érdeklődők saját szemükkel láthatták, hogy egy-egy fajtából mindössze öt-hat tőke található meg a sorok között, ami nem kevés nehézséget okoz az intézet dolgozói számára. Nagy körültekintést igényel ugyanis a különböző fajták növényvédelmi kezelésének összehangolása. Az egyedülálló génbank mellett többek között szőlőnemesítéssel, természetes technológiák kidolgozásával, környezetkímélő, rezisztens fajták nemesítésével és kutatásokkal foglalkozik az intézet. Nem titkolt célja ezen kívül az intézetnek a Kárpát-medence ősi fajtáinak megőrzése, amelyet klónszelekciós nemesítéssel igyekeznek megoldani. Lévén szakmai kirándulásról beszélünk, elsősorban a szőlészettel és a borászattal kapcsolatos beszámolón volt a hangsúly, azért társultak ehhez kiváló borok is. Többek között Irsai Olivért, furmintot, kadarkát kóstolhattak a megfáradt utazók.