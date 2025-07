Új helyre költözik ez a kórházi szakrendelés hétfőtől

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet közösségi oldala hívta fel a figyelmet arra, hogy július 21-től – már a hétfői rendelés is érintett – az urológiai szakrendelés új helyre költözik! Eddig a központi technológiai tömbben volt megtalálható az ellátás, hétfőtől a főépület, első emelet, A szárnyában vehetik igénybe a páciensek. Fontos, hogy minden július 21. utánra előjegyzett beteget már itt fogadnak. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a rendelés továbbra is előjegyzéshez kötött! Korábban már beszámoltunk arról, hogy más rendeléseknek is új helye lett.

A Szent Pantaleon Kórház főépületébe költözik át a rendelés

Fotó: duol.hu