Fontos kórházi bejelentés, elkezdődött az egyik látogatói lift cseréje

A Szent Pantaleon Kórházban visszatérő probléma volt a liftek meghibásodása, vagy leállása, mivel ezek elég régi szerkezetek. A dunaújvárosi egészségügyi intézmény most közösségi oldalán egy jó hírről számolt be. Mint írják, a kórház főépületében található látogatói liftet kicserélik, melynek munkálatai pénteken meg is kezdődtek.

A Szent Pantaleon Kórház egyik liftjét cserélik, utána ezzel már nem lesznek műszaki problémák

Fotó: DH-archív

A munkavégzés és az engedélyezési folyamatok előreláthatólag négy hónapig tartanak, ez idő alatt csak a másik lift lesz használható.

Kérik mindenki türelmét és megértését a várható torlódások és hosszabb várakozási idők miatt. A felmerülő kellemetlenségekért pedig elnézést kérnek!