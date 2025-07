Séfek és bográcsok: pörköltfőző versenyen diadalmaskodott a helyi kedvenc

– És közben ki figyelt a büfédre?

– Jó kezekben volt. Természetesen, ahogy a szezon többi napján a fiam, Vicze Attiláéban, aki már kisgyermek korában ott ismerkedett meg ezzel a speciális területtel. Mára már igazi mesterként viszi az üzletet, és biztosítja a nálunk megkedvelt íz és választékvilágot. Fiatal, lelkiismeretes csapatot dirigál. Figyelek rájuk, együtt gondolkodunk, de hagyom őket alkotni.

Fotó: GRASSELLY EMESE

Séf úr kérem!

Szabó György a nem csak Dunaújvárosban elismert sztárséftől kértük (más címei mellett a Magyarország étele verseny zsűrijének és a Séfklubnak is tagja), hogy értékelje ezt az eseményt! A „legjobbkor” kerestük, mert akkor éppen Erdély fölfedezésével volt elfoglalva, amit persze gasztrotúraként is fölhasznált.

– Nagyon örülök és büszke is vagyok arra, hogy Brassó Sándor és Tábik László az elnök mellett engem is fölkértek a zsűriben való szereplésre. Azért azt is elmondanám, hogy esemény házigazdája Nótár László séf volt. A rendező úgy választott ki bennünket, hogy az ország több régióját is képviseljük, tehát ismerjük a különböző vidékek főzési hagyományait. A versenyen huszonöt csapat mutatkozott be és velük az összes régió képviselve lett, sőt még határon túli csapat is szerepelt közöttük. Ez egy kiforrt, sikeres verseny, sok ismerős csapattal, akik közé valószínűleg nem könnyi bekerülni.

Barátságos ember, de szigorú bírálóként ilyennek látta a versenyt

– Nem könnyű feladat, hiszen abból a sok finom pörköltből ki kell választani a legjobbakat. Hogy mennyire komolyan vettük a dolgunkat és hasonló az értékítéletünk, jellemző, hogy az első és a második helyezett között, csak egy pont volt a különbség. Nem kellett harcolnunk az igazunkért, békében és barátságban, de szakmai elvek mellett tárgyaltunk az elénk hozott pörköltekről. Ilyenkor a jobbakat mindig külön rakjuk, végül pedig megnézzük a pontszámokat és a szükség esetén visszakóstoljuk őket. Most viszont erre nem volt szükség.