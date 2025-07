Táborok, szakkörök versenyek – POK a tehetségekért

– Nagy öröm számunkra, hogy immár harmadik éve méltónak tartja tehetséggondozó programunkat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, és a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül az idei tanévben is 2,7 millió forinttal támogatta a matematika, robotika és természettudományos szakköreinkben folytatott tehetséggondozó munkánkat. Ennek is köszönhetően, az elmúlt évek során tanulóink számos regionális és országos versenyen értek el kiemelkedő eredményeket, ami visszaigazolja szakmai munkánk sikerességét. A programok nemcsak tudásban gazdagítják diákjainkat, hanem önbizalmat, kitartást és közösségi élményeket is nyújt számukra. Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk olyan közeggé vált, ahol a tehetség támogatása minisztérium által támogatott valódi értékként jelenik meg – összegzi a tehetséggondozással kapcsolatos teendőiket Pleszné Antal Ágnes, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium szervezési és koordinációs igazgatóhelyettese, a pályázati projekt vezetője.

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra.

Tehetséggondozás a Pannon Oktatási Központ Gimnáziumban

A tehetséggondozó program érdekessége volt, hogy nem csupán saját tanulóiknak biztosított lehetőséget, hanem három szakkört a tavaszi időszakban 8-8 alkalommal a város általános iskoláiban tanuló diákok és szüleik számára nyitottá tettek. Az érdeklődők lehetőséget kaptak arra, hogy betekintést nyerjenek a Pannon Oktatási Központ Gimnáziumban folyó munkába, részt vegyenek a feladatokban, a szakköri foglalkozásokon.

Az igazgatóhelyettes sajnálattal tapasztalta, hogy ez a lehetőség nem volt elég vonzó az iskolán kívüliek számára.

– Sajnos nem mozgatott meg nagy tömegeket, pedig biztos vagyok abban, hogy a rendkívül jól felszerelt szaktantermeink, a rendelkezésünkre álló robotok, eszközök,

talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy szerintem egyedülálló a városban, így azok a kísérletek, feladatok, projektek is, amelyeket a rendelkezésünkre álló infrastrukturális feltételekkel biztosítani tudunk.

Ezen kívül egy háromnapos Börzsönyben megszervezett terepgyakorlaton is részt vehettek a természettudományok, főként a biológia iránt érdeklődő tanulók májusban.

Hajókirándulás, éjszakai erdei túra, vízmintavétel-elemzés és még nagyon sok minden gazdagította a három napos programot. Mindez a pályázatnak köszönhetően ingyenes volt a tanulók számára.

A tanév zárását követően, táborok lehetőségén belül értékes programokon vehettek részt az érdeklődő diákok az angol, a robotika és természettudományos táborinkban. Több diák több turnusban is részt vett. Pleszné Antal Ágnes hangsúlyozza: