Tűz ütött ki az Ozora Fesztiválon, robbanások is történtek

Mintegy kétszázötven négyzetméteren fém- és faszerkezetű ponyvasátor gyulladt ki pénteken délután Igar külterületén, valamint három személyautó és két utánfutó is égett. A tűz következtében több gázpalack is felrobbant. A sárbogárdi hivatásos és a simonytornyi önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat – számolt be róla a katasztrófavédelem honlapja. Az Ozora Fesztivál helyszínen a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveleti szolgálata tűzeseti szemlét tart.

Az Ozora Fesztivál nem kezdődött jól

Fotó: reddit

Társoldalunk, a teol.hu információi szerint a propán bután palackok egy kebabosnál robbantak fel, és állítólag gázcső is eldurrant. Úgy tudják, legalább négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek az Ozora Fesztivál nyitónapján.