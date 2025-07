Fellobbant a máglya, és életre kelt a varázslat az Ozora Fesztiválon!

Július 28-án este 8 órakor kezdődött az Ozora Fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye, a nyitóceremónia, amely már az első pillanattól látványos és spirituális élményt kínált, mintha a résztvevők egy másik világba léptek volna át. A tűzköré szervezett szertartás, a füzértáncosok és lovasok bevonulása mind-mind azt az élményt erősítették, hogy a valóság határát maguk mögött hagyva a jelenlévők egy szabadabb, érzelmileg nyitottabb térbe léphettek – írta társlapunk a feol.hu.

Az Ozora Fesztivál nyitóünnepségén, a máglya meggyújtását követően elárasztotta a helyszínt a tömeg.

Fotó: Fotó: Szanyi-Nagy Judit

Ozora Fesztivál – Látványos kezdés és praktikus tudnivalók

A nyitóceremónia csúcspontja a hímes tojás formáját idéző máglya meggyújtása volt. A hagyományok szerint ezt követően a szervezők lebontották a kordont, a tömeg pedig szinte egyszerre indult meg a tűz és a nagyszínpad irányába, farkaskiáltásokkal és ujjongással kísérve a pillanatot.

A fesztivál területére való bejutás idén is gördülékenyen zajlott. Azok, akik előzetesen regisztrálták járművüket, a mezőgazdasági parkoló helyett egészen a kempingzónáig hajthattak be, miután a jegypénztárnál megváltották karszalagjukat. Ez a rendszer nemcsak kényelmesebb volt, hanem időtakarékosnak is bizonyult.

A fesztiválon idén is több színpad és tematikus tér működött, ahol a látogatók fény-, hang- és mozgásélményekkel találkozhattak.

A fesztivál területén gyenge a térerő, ezért a helyszínről történő élő közvetítést nem javasolták. A látogatók számára inkább azt tanácsolták, hogy rögzítsék a pillanatokat, és csak később osszák meg őket, hogy a helyszínen teljes mértékben átélhessék az Ozora varázsát.

