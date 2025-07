Harmincöt sikeres év áll mögöttük, születésnapot ünnepeltek – galériával, videóval

– Évának is sok támogatója volt. Szívvel-lélekkel látta el a feladatait. A jól működő hagyományainkat is tovább éltette. A kirándulásainkhoz még mindig segítséget nyújtott a tsz és az Állami Gazdaság. A tevékenységével kialakította a máig élő kapcsolatainkat a környékbeli nyugdíjasklubokkal. 2014-ben ismét vezetőségváltásra kényszerültünk, a közösség másfél évi tagság után engem választott újabb vezetőjükké.

Örömmel fogadtam el a megbízatást és a mai napig szívesen látom el a nem könnyű feladataimat. Folytatjuk az elődeink munkáját

– részletezte Kovács Istvánné.

Aktív nyugdíjas klub a mai napig

A klub a mai napig szó szerint mozgásban maradt és van. Eljárnak gyógyfürdőkbe, kulturális eseményekre, baráti találkozókra, de voltak már nyugdíjas olimpián is. A költészet napi rendezvényük is sikeres. Sajnos vannak szomorú napjaik is, ebből a korosztályból nem ritkán távoznak el barátaik. Emiatt állt le az énekkaruk munkája, hiszen már csak néhányan maradtak a régi csoportból. Ami nem változik az, hogy a cigánytáncot rendre bemutatjuk ünnepeinken.

