Meddig mehet lefelé a görögdinnye ára?

Dunaújvárosban és az országban a Lidl mindenhol az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedőjeként hirdeti magát. Mustráltunk. Nézelődésünk elején rögtön szembe tűnt a "dinnyeháború", például a magszegény görögdinnye amúgy is alacsony árát újabb 25 százalékkal csökkentették, így most kilóját 222 forintért vásárolhatjuk meg.

Mustráltunk, az ananász is képbe került

Fotó: Mindmegette.hu

Mustráltunk, a zöldségek is "porondon"

A "sima" görögdinnye kilója 179 forint. A fehérszőlő (-25 százalék) 1499 forintért kapható. Az ananász ugyancsak 25 százalékkal olcsóbb az előző árhoz képest, darabja 899 forint. A csemegekukorica csövéhez 99 forintért juthatunk, ehhez 66 százalékos árcsökkentésre volt szükség. A karfiolnál jelentős még az elmúlt héthez képest az árkülönbség, darabja 999 forint helyett most csak 699 forint.

Úgy látszik, mindenki a görögdinnyével akarja az üzleteibe csábítani a vásárlókat, mert az ALDI is jelentős árengedményt tett erre a hétvégére, méghozzá 43 százaléknyit, ami azt jelenti, hogy egy kilóért mindössze 169 forintot kell fizetnünk. Az ALDI esetében még a kápiapaprikát érdemes megemlíteni (-27 százalék), ezúttal 1299 forintot ér kilogrammja.

A SPAR és az INTERSPAR kapcsán is a görögdinnyével kell kezdenünk, a magszegény kilójáért 229 forintot kérnek el a pénztáraknál. Hétvégi extra árzuhanásként hirdetik a fehérszőlőt (999 ft/kg), a mag nélküli pirosszőlőt (1398 ft/kg), a kaliforniai paprikát (1199 ft/kg) és a lecsópaprikát (639 ft/kg).

A Penny Market akciós kínálata az őszibarack (1439 ft/kg), a nektarin (979 ft/kg), a dinnye (229 ft/kg) és a lecsópaprika (572 ft/kg).

A TESCO-ban is a görögdinnye, közülük is a magszegény viszi a prímet, az egy héttel ezelőtti árhoz képest 50 százalék kedvezmény mellett 199 forintért kínálják kilóját. Jelentős az őszibarack árának a csökkenése is (-38 százalék), ezért 989 forintot kell áldoznunk egy kilogrammért. Az étkezési paprika (-37 százalék) a hétvégén 689 forintért kerülhet a kosarunkba.