A dunaújvárosi MR is meglesz év végére, ha „Brüsszelből egy centet sem kapunk!“ – videóval

Fotó: FGy

A dunaújvárosi MR-berendezés beruházása egy kormányzati program része

Megtudtuk, több mint 22 milliárd forintot fordít a kormány a kórházaknak nagyértékű képi diagnosztikai eszközök beszerzésére.

Így 30 CT és 11 MR-készülék beüzemelését jelentette be két éven belül. Ezen kívül mobil MR és két mobil CT beszerzésére is sor kerül.

Dr. Mészáros Lajos Dunaújváros és környékének országgyűlési képviselője arra emlékezett vissza, hogy még kórházigazgatóként kezdett lobbizni az MR-berendezésért.

– Az országgyűlési képviselő számára is, mint volt kórházi igazgató számára is egy óriási mérföldkő ez a mai nap, hiszen már igazgató koromban is szakmai indokok alapján lobbiztam egy MR-készülék telepítéséért, amire ígéretet is kaptam.

Ez az ígéret, bár néhány év csúszással, de végre most megvalósul.

A tervek szerint év végén már betegeket fogad

Dr. Szilágyi Örs beszélt arról, hogy elkezdődtek a munkálatok, már a technológiai tömbben, az MR leendő helyén elkezdődött a bontás is.

A berendezés beszerzés alatt, lezárult a közbeszerzési pályázat, most már csak a kivitelezés van csak hátra. De elmondták, hogy azért ez sem annyira egyszerű, hiszen nagyon komoly, műszaki, technológiai feltételeket kell biztosítani a berendezés biztonságos működéséhez, de mindezek mellett és ellenére, az ütemterv szerint év végére már minden a helyére kerül, s a betegek gyógyításában ez a fajta diagnosztikai eszköz nagyon nagy segítséget tud nyújtani.

A 1,5 Teslás uMR 670 készülék mesterséges intelligencia (AI) alapú szoftverrel rendelkezik, amely képes automatikusan javítani a képminőséget, ezáltal pontosabb diagnózist tesz lehetővé. További előnye, hogy lerövidíti a vizsgálati időt, így gyorsabbá válik a betegellátás, és több páciens vizsgálható egy nap alatt.