Több sebből vérzik a hazai méhészet

Az idei szezon az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméztermését hozta. Ezért a jó minőségű hazai akácmézet érdemes mielőbb beszerezni. Az okok összetettek: a tömeges téli méhcsalád-veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, illetve a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás egyaránt hozzájárult a kiábrándító eredményekhez – nyilatkozta a közelmúltban az Agroinform.hu-nak Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke.

Folyamatosan csökken a méhcsaládok száma Magyarországon Fotó: Getty Images

A méhcsaládok ellensége a varroa atka

A hazai méhészek a szokásos, mintegy 1,2 millió helyett csupán mindössze 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekifutni az idei szezonnak. A jelentős mértékű állománypusztulás okát a szakemberek elsősorban a méheket támadó varroa atka elleni hatóanyagokkal szembeni rezisztencia erősödésében látják. A megőrzött állomány jelentős részét a gazdák kényszerűen nem mézhordásra, hanem szaporításra használták: ha azonban egy-egy méhcsaládot két-háromfelé osztanak, az már nem tud megfelelően termelni. Ehhez jött még az áprilisi fagy, amikor is a hazai akácerdő több mint fele elfagyott.

Takács Ferenc előszállási méhész - aki hosszú évek óta árulja a mézét a dunaújvárosi piacon - régi motoros a szakmában, nem túl biztatóan néz a jövőbe: - Az elmúlt harminc év legrosszabb esztendeje az idei. Ezen a környéken nem is a fagyás okozta a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a virágzáskor, májusban nagyon rossz, hideg, szeles idő volt. A környékünkön szinte nem is volt akác, én is Nógrádban voltam a méheimmel, ott találtam megfelelő akácot. Errefelé a repce és a napraforgó egész jó termést adott. Egyébként az emberek a virágmézre térnek át, mert az olcsóbb, mint például az akác. Az a baj, hogy egyre kevesebb a méhész az országban. Akinek van kitartása az csinálja még, akinek nincs, az feladja. De szerintem a méhészkedés függőség, nem csak a pénzért kell csinálni. A méz iránti kereslet egyre nő, az emberek egyre tudatosabban étkeznek, a méz pedig nagyon egészséges táplálék. Bár most nyáron kisebb a forgalmunk, ez a gyümölcs időszaka, de ősszel a vásárlók már keresik a jó minőségű mézet.