Lövedék és egy bajonett – megrázó világháborús leletre bukkantak

Újabb emlékek kerültek a felszínre a Vértesben, ahol a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület önkéntesei folytatták kutatómunkájukat a hétvégén, írja a feol.hu. Egyik második világháborús lelet egy magyar páncéltörő lövedék volt, de előkerültek szovjet kézigránátok is – a veszélyes robbanótesteket a tűzszerészek a bejelentést követően elszállították. Így történt a második világháborús lövészárok feltárása a Vértesben.

Második világháborús lelet bukkant elő a földből – egy átlőtt magyar bajonett, amely a harcok emlékét őrzi.

Újabb második világháborús leletekre bukkantak a Vértesben

A legmegrázóbb lelet egy átlőtt magyar bajonett, amelynek tokjába és pengéjébe lövedék szorult – vélhetően viselője tűzharcba keveredett 1945 tavaszán. A tárgy az őszre, Várgesztesen nyíló hadtörténeti kiállításon is látható lesz, amely a Vértesben vívott harcokat mutatja be eredeti relikviákon keresztül.

Az egyesület rövidesen megkezdi egy 162 méter hosszú lövészárokrendszer feltárását is, amely akár hősi halottak maradványait is rejtheti. Közben az önkéntesek a térség katonasírjait is rendbe hozták, így mostanra minden hősi nyughely méltó állapotban van a Vértes temetőiben.

