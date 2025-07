Imádja a lovaglást és görögül is felsőfokon beszél az új szépségkirálynő

Portálunk vasárnap számolt be arról, hogy a Magyarok Világszépe verseny döntőjét Karcagon Fejér vármegye büszkesége, a pusztaszabolcsi Schrick Boglárka nyerte meg. A Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ szabadtéri színpadán tartott esemény nem csupán a szépségről, de az összetartozásról, a kultúráról és a karitatív szellemiségről is szólt. Az est során a versenyzők többféle öltözetben – bikiniben, népviseletben és estélyiben – mutatkoztak be, miközben sztárfellépők, az Iszkiri zenekar, Cozombolis, Hevesi Tamás, Takáts Tamás, Kocsis Tibor, Nagy Adri, Peter Srámek, Nótár Mary, illetve Fásy Ádám a dunaújvárosi Digitál zenekar frontemberével, Horváth János, alias Dagival szórakoztatta a közönséget – számolt be az eseményről társlapunk, a szoljon.hu.

Fásy Ádám Horváth Jánossal, Dagival állt színpadra a Magyarok Világszépe döntőjének estéjén

Fotó: Daróczi Erzsébet/szoljon.hu

– Nemcsak arról van szó, hogy a lányok kijönnek a színpadra és szépségükkel elvarázsolják az embereket, hanem arról is, hogy karitatív tevékenységet végzünk, kétmillió forintnyi adományt hoztunk a Madarász Imre Egyesített Óvodának. Az elmúlt 35 év alatt minden évben a gyermekeket célozzuk meg ajándékkal, és arról is szól ez a verseny, hogy Magyarországot népszerűsítjük a világban. Remélem, örülni fognak a ma estének, próbáltam olyan koreográfiát készíteni a lányoknak, hogy könnyebb, mégis tartalmas legyen. A lányok még sosem voltak színpadon, ez az első megmérettetésük, azt gondolom, ez igen nehéz.

A mai nap egy szépségfesztivál, mely az összetartozás napja is számunkra, hiszen a határon túli magyar lányok is jelentkezhettek a versenyre. Vannak itt velünk vajdasági, kárpátaljai és erdélyi lányok is

– mondta Fásy Ádám.

A gálaműsor főszereplői ruhában, bikiniben, népi ruhában és végül estélyiben mutatták meg magukat a zsűrinek és a szép számú közönségnek.

Fotó: Daróczi Erzsébet/szoljon.hu

A Magyarok Világszépe nyertese és udvarhölgyei

A Magyarok Világszépe versenye első helyezettje a 23 éves Schrick Boglárka lett, aki Pusztaszabolcsról érkezett, gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató. Felsőfokon beszél angolul, franciául és görögül. A díjlovaglás immár húsz éve szenvedélye és életformája.

A királynő egy évre megkapta a tavalyi győztes Molnár Ramóna koronáját, valamint Fásy Ádám licencetulajdonos döntése értelmében ő képviseli majd hazánkat a Miss Intercontinental Világversenyen is. Szponzori felajánlásként egy autó boldog tulajdonosa is lett ezen az éjszakán a királynő.

Az első udvarhölgye, azaz a második helyezett Torma Eszter lett, a 18 éves ifjú hölgy Komáromból származik. A Normertinum Turnerbach Mezőgazdasági Szakiskola tanulója, lovas turizmus szakon. Anyanyelvi szinten beszél németül és angolul. Egy lovas iskola helyi indításán dolgozik mind e mellett aktívan építi modell karrierjét.

A második udvarhölgy, azaz a képzeletbeli dobogón a harmadik helyen végzett Horváth Alexandra. A 19 éves budapesti hölgy hivatásul a fodrász szakmát választotta, szabadidejében szívesen jár edzőterembe, zenét hallgat is rajzol, ez számára az önkifejezés legjobb formája.

