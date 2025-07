Lisztes Nárcisz SMA-val küzd, de csak az életre figyel: egyetemre készül

A dunaújvárosi sikerélmény az egyetemig repíti Lisztes Nárciszt?

Úgy tűnik Lisztes Nárcisz a gyógyíthatatlan betegsége mellé páratlan küzdésvágyat is kapott. Erre egész életében szüksége volt, hiszen az orvosok mindössze két évet jósoltak neki. Ő azonban megállíthatatlan pontosan tudja a korlátait, amiket a kitartásával és a szorgalmával rendre felülmúl. Most is egy újabb hatalmas terve van. A Bors arról ír, hogy Nárcisz az érettségit követően próbál több időt pihenéssel tölteni, mivel február óta gyengébbnek érzi a szívét, és gyorsabban kimerül. Leginkább olvasással és egyetemi lehetőségek keresésével foglalja el magát, ugyanis

Nárcisz szeretné felsőfokú tanulmányokkal folytatni az életét. Korábbi tanárai mindenben támogatják, és hamarosan egy laptopot is kap tőlük a tanulmányai megkezdéséhez. A pszichológia iránt erősen érdeklődik, de elsőként egy kevésbé megterhelő szakot választana, hogy kipróbálja, mennyit bír.

Egy kórházi kezelés miatt idén nem tudta beadni az egyetemi jelentkezését, de úgy érzi, így volt ez jó, mert így lesz ideje megtalálni azt a felsőfokú intézményt, ahova legszívesebben jelentkezik.