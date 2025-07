Szigorúan támogatott lakások avagy erre futja 50 millió forintból Dunaújvárosban

De van élet a városhatáron túl is:

Baracs, Kulcs vagy Perkáta egyre népszerűbb választás, még ha az árak ott is emelkednek. Aki időben lép, még jó áron juthat házhoz – különösen, ha él az állami támogatások adta lehetőségekkel.

200 millió forintos álomház

A prémium mászóknak: luxus, ami megéri

A paletta rendkívül széles, az ingatlan.com kínálatában jelenleg 102 dunaújvárosi családi házat kínálnak eladásra, a legdrágább pedig nem kevesebb 690 millió forintért várja az új tulajdonosát, 680 m². Látszik, hogy Dunaújváros a luxus szegmensben is tartogat meglepetéseket. Az egyik legmodernebb okosotthon, 380 m²-es, két szintes, energiahatékony, prémium kialakítással, 200 millió forintba kerül. Sok? Igen. De Budapesttől 40 km-re hasonló szintért akár a dupláját is elkérik. Ez az, amit az ingatlanpiaci bennfentesek már jól tudnak – és meg is teszik a lépéseket.

A kormányprogram: biztos alap, stabil kapaszkodó

A jelenlegi kormányzati program nem csupán kedvezményes hitelt kínál, hanem egy egész rendszert épít az otthonteremtés köré. A CSOK Plusz esetében már egy gyermek vállalása is jelentős előnyökkel jár:

Illetékmentesség

Államilag garantált 3%-os hitelkamat

Babaváró önerőként használható fel

És nem csak családoknak. Az új otthonteremtési hitelprogram azoknak is szól, akik egyedül vágnak bele életük első ingatlanvásárlásába. Ez nem csupán pénz – ez esély.

Lakáshitel –de számoljunk utána!

A 3%-os kedvezményes lakáshitel a kormány új otthonteremtési programjának egyik kulcseleme, amely célzottan segíti a fiatalokat, családalapítókat és első lakásvásárlókat abban, hogy elérhetőbbé váljon számukra a saját ingatlan. Itt vannak a legfontosabb tudnivalók:

Alapvető jellemzők:

Kamat: fix 3%, államilag támogatott (a piaci kamatoknál lényegesen alacsonyabb)

Felhasználás: kizárólag lakás vagy ház vásárlására, illetve építésre

Futamidő: akár 25 év is lehet

Önerő: jellemzően szükséges, de Babaváró hitel vagy CSOK Plusz felhasználható hozzá önerőként

Miért jelentős?

A jelenlegi piaci kamatok gyakran 6–8% vagy még magasabbak, így ez a 3% több millió forint megtakarítást is jelenthet a futamidő alatt. Biztonságos és kiszámítható törlesztés, állami garanciával támogatott konstrukció, kevesebb kockázattal a bank és az ügyfél számára is.

Példa Egy 30 millió Ft-os lakáshitel esetén: Piaci kamattal (6,5%) 20 év alatt kb. 55-60 millió Ft-ot fizetünk vissza 3%-os kamattal kb. 40 millió Ft körül marad a visszafizetés – akár 15-20 millió Ft különbség

Legyen szó befektetésről, otthonalapításról vagy egy új élet kezdéséről, az ingatlanvásárlás mindig több, mint egy tranzakció. Ez egy döntés – egy irány, amerre haladsz. És ha már útra kelsz, ne egyedül tedd. Egy tapasztalt szakértő nemcsak segít eligazodni a piacon, hanem lehet, hogy olyan részletekre is rávilágít, amik százezreket, ha nem milliókat jelenthetnek. Ahogy a hegymászók is tudják: a csúcs csak annak tárul fel, aki elindul.