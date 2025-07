A kutyatámadásos eset margójára: Nem közterületen történt, mégis mindenki fél – ki lép most?

A mezőfalvi polgármester is válaszolt

– Az önkormányzat a törvényi kötelezettségének eleget téve foglalkoztat most is gyepmestert, aki a kóbor állatokat a település belterületén kell, hogy összeszedje. A közterületen lévő állatok tekintetében a szőlőhegyi területen is történt már olyan, hogy a lakó megkeresésére, akik jelezték, hogy közterületen kóbor állat támadott rájuk, akkor előfordult, hogy onnan is elvitettük a támadó kutyákat. A mostani esetben nem a közterületen van az eb, hanem magánterületen. Az információk szerint emberre akkor támadt, amikor az ennivalóját el akarták tőle venni. Nyilván a haszonállat nem az ő élelme, de ezt a kutya nem veszi figyelembe. Jelen esetben az sem tudott, hogy kóbor állatról, vagy gazdás állatról van szó. Tudomásom szerint Pethes Bálint a birtokvédelem iránt érdeklődött a hivatalnál – mondta Márok Csaba.

A külterületi részen csak akkor van intézkedési lehetősége az önkormányzatnak, ha az állat kinn van az utcán és ott támadja az embereket. Volt olyan esetünk, amikor Szőlőhegyen az utcán két embert támadott egy eb, de akkor ott volt az utcán és intézkedtünk. Egyéb esetben nem a mi kompetenciánk.

Ennyibe kerül az önkormányzatnak a kóbor eb befogása

– Egy kutya százezer forintban van. A tavalyi évben például milliós költséget jelentett. Azt is figyelembe kell venni, hogy nemcsak az állat elvitele kerül pénzbe, hanem a gyepmester kiszállása és vagy találja, vagy nem találja az állatot – kaptuk a választ Márok Csaba polgármestertől.