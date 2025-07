Így emlékeztek az Edda fiatalon elhunyt gitárosára Pusztaszabolcson (képgalériával, videóval)

A másfél évszázados fennálláshoz méltó programkínálat nulladik napján július 24-én, csütörtökön 16.30 órakor Várostörténeti vetélkedő vette kezdetét, melyben az Értékőr, a Wasser és Popp család, a Pusztaszabolcsi Ifjúsági Egyesület és Harmónia Nyugdíjas Egyesület két csapata bizonyította, mennyire jártasok a helyi történelemből és a helyismeretből, majd következett Kun Péter emléktáblájának avatása.

Kun Péter felavatott emléktáblája előtt Fotó: Horváth László - duol.hu

Már 150 éve...

A résztvevőket Ádám László a Pusztaszabolcsi Értékőr Bizottság elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy 150 évvel ezelőtt a környékbeli pusztákból, uradalmi területekből alapították meg a települést. Az 1800-as év végén nevet szerettek volna váltani Új Szabolcsra, de az akkori belügyminisztérium ezt nem engedte, így maradt a név. Nagyközségi szintről 2008-ban városi rangot kapott Pusztaszabolcs. A helytörténeti vetélkedő nem példanélküli, hiszen az elmúlt években több helyszínen, több alkalommal is tartottak. Külön örvendetes, hogy a fiatal generáció is képviseli magát a vetélkedőn – hallhattuk többek között a bevezetőben. A programban nemcsak lexikális tudásról adtak számot a csapatok, hanem korabeli képek felismerésével is lehetett növelni az esélyt a jó helyezésre. A hat feladatos vetélkedő végén az első helyen végzett az Értékőr csapat. Másodikként végzett a Wasser és Popp család. Harmadik a Harmónia Nyugdíjas Egyesület első számú csapata. Negyedik lett a Pusztaszabolcsi Ifjúsági Egyesület, és ötödik a Harmónia Nyugdíjas Egyesület második számú csapata.

Várostörténeti vetélkedővel nyitott a Szabolcs Napok rendezvény Pusztaszabolcson

Fotó: Horváth László - duol.hu

Kun Péter emlékére

A csütörtöki ünnepi pillanatok ezután a Hagyományok Házánál folytatódtak, ahol Kun Péter, az Edda Művek fiatalon elhunyt gitárosának emléktábláját avatták fel. A tábla leleplezése előtt elsőként Tüke László Pusztaszabolcs polgármestere osztotta meg gondolatait.

A táblát Pataky Attila az Edda Művek énekese, Tüke László Pusztaszabolcs polgármestere és Kun Péter testvére Kun Szilárd leplezte le

Fotó: Horváth László - duol.hu

– Ma emlékezni és tisztelegni jöttünk össze, nem csak egy névre, hanem egy életre, egy hangra, egy örökségre. Emlékezünk Kun Péterre, vagy ahogy sokan ismerték és szerették Kunosra, az Edda Művek egykori gitárosára, zenésztársra, a néhai pusztaszabolcsi fiúra. Ennél az emléktáblánál évente tiszteleghetünk emléke és életműve előtt. Ezzel egy régi adósságot is törlesztünk, mert minden közösségnek szükséges megemlékeznie a híres szülöttjeiről. Azokról, akik öregbítik a város hírnevét. Kunos itt született, itt formálódott, innen indult el az út, amely egy legendás zenekarig vezetett és amely sajnos túl korán ért véget. Kun Péter zenéje máig él azokban a dallamokban, ami generációk életének lettek háttérzenéi. Azt mesélik róla, hogy gitárjátéka nemcsak technika volt, hanem érzelem és üzenet. Olyan lelki beszéd, ami mindenkit megszólított. A csendes hallgatót épp úgy, mint a tomboló közönséget. Rövid földi élete során olyat alkotott, amit nem lehet elfelejteni. Egy zenész igazi öröksége nem a lemezeken van, hanem az emberekben, akik hallották őt játszani, és akikre ezzel hatással volt. Az 1993. július 10-én bekövetkezett tragikus baleset vetett véget pályájának. Fiatalon, mindössze 25 évesen távozott, fájó hirtelenséggel. Ez a tábla komoly, mély üzenet a jövő generációjának. Egy üzenet arról, hogy innen, ebből a városból is indulhat valaki, aki országos hírű lesz, aki példát mutat azzal, hogy alkot és azzal is, hogy ember marad. Pusztaszabolcs ma méltón emlékezik. Az emléktábla avatásával a pusztaszabolcsiak hivatalosan is kimondják: Büszkék Kun Péterre és az életművére!