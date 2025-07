Műtárgyak között – Közösségi szolgálat az Intercisa Múzeumban

A program ideális választás lehet azok számára, akik még nem teljesítették az 50 kötelező órát, és szívesen töltenék hasznosan az idejüket egy történelmi környezetben. A jelentkezők valódi restaurátori feladatokba kapcsolódhatnak be: régészeti kerámiák tisztítását végezhetik szakmai felügyelet mellett, miközben testközelből ismerhetik meg a múzeumi munka kulisszatitkait. A résztvevők olyan műtárgyakat is láthatnak, amelyek nem szerepelnek a kiállításokon. A múzeum nemcsak a közösségi szolgálatot teljesítőket, hanem azokat is várja, akik pályaválasztás előtt állnak, és érdeklődnek a restaurálás, művészet vagy történelem iránt.

Közösségi szolgálat Dunaújváros szívében

Forrás: Intercisa Múzeum facebook oldala