Masnika elárulta a tökéletes kovászos kenyér titkát – videóval

A kovászos kenyér szeretői és készítői elkötelezetten hisznek abban, hogy kenyeret készíteni, sütni, nem csupán egy ennivaló létrehozása. Egyszerre alkotás, gondoskodás, odafigyelés, hiszen a mindennapi kenyerünk, maga az élet szentsége. És az szereti igazán az életet, aki meg is becsüli azt. Ennek az egyik megjelenési formája a kovászos kenyér, amelynek megalkotása nagyon nagy türelmet, rengeteg időt és nem kis szaktudást igényel. Röviden fogalmazva roppant egészséges, nagyon finom, de rendkívül macerás. Éppen pont ez adja meg az értékét, a nemességét, hogy nem lehet olyan egyszerűen kovászt és kenyeret létrehozni. Ahogy fejlődött a technika a kenyérkészítés is tömegtermeléssé vált egészen a pandémia idejéig.

Józan-Ilyefalvi Noémi nem csak készíti tanítja is, hogy milyen a jó kovászos kenyér

Fotó: Fekete Györgyi

A kovászos kenyér készítői a Covid idején szaporodtak meg, akkor került előtérbe az önellátás, s akkor lett egyre fontosabb az egészség és az egészség védelme. Ráadásul mivel bezártak bennünket, így idő is volt rá. Aki pedig egyszer megtanulta a kovászos kenyér készítését, annak szenvedélyévé is vált. Bevallom, mindig is csodáltam azokat az ismerőseimet, akik a közösségi oldalakon osztották meg csodaszép kenyereiket, mindig is szerettem volna közéjük tartozni, volt több sikertelen nekifutásom, de aztán maradt csak mások kenyereinek lájkolása. Hát, ennek az időszakomnak már vége. Mára már én is kovászos kenyér hivővé, mit hívővé, hittérítővé lettem. Azaz most már az én szeretteim eszik az én kenyereimet. Mindezt köszönhetem a fiamnak és Józan–Ilyefalvi Noéminek.

Masnika Rácalmáson

A fiaméktól kaptam ugyanis karácsonyi ajándékul egy kovászos kenyérkészítő tanfolyamot Józan–Ilyefalvi Noémi Masnika műhelyébe. A rácalmási családi ház mikropékségének a műhelye volt a tanfolyam helyszíne. A háznak gyönyörű a panorámája.

Álomszerű, ahogy a dombtetőről lelátni a fák koronáján keresztül a Duna vonaláig, kint a zöld illata fogadott, bent a ropogós kenyéré. Kell-e ennél több, jobb, más egy kellemes szombati naphoz?

Mint kiderült a tanfolyamon részt vevők közül többen is ismertük egymást, és jót mulattunk azon, hogy szinte mindannyian a gyerekeinktől kaptuk ajándékba a tanfolyamot. Azonban a legtöbben közülünk, már akkor félprofik voltak, csak finomítani akarták tudásukat, s voltak olyanok is – mint én– akiknek fogalmuk sem volt arról, hogyan is álljanak neki.