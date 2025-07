Uralkodnak a magyar gyümölcsök, zöldségek

Dunaújvárosban a Vasmű úti SPAR áruházban a magyar görögdinnyének kilóját 199 forintért árulják. Akciós a nektarin (999 ft/kg), a szőlő (1598 ft/kg), az áfonya (4792 (ft/kg), az étkezési paprika (699 ft/kg), a burgonya (299 ft/kg) és a csiperkegomba (1398 ft/kg) is. Vagyis van bőven kedvezmény.

A görögdinnyét mindenhol nagy kedvezmény kíséri Fotó: Shutterstock

Kedvezmény itt is ott is

A Lidlben a görögdinnye kilójáért 185 forintot kérnek el. A lecsópaprika kilója 649 forint, a csemegekukorica csövenként 149 forint, itt 57 százalékot enged el az árból az áruház. A mangóért 58 százalékkal, a sárgabarackért pedig 30 százalékkel kevesebbet kell fizetnünk ezen a hétvégén. A mangó darabja így csak 249 forint, míg a sárgabarack kilója 1399 forint. A bio nektarin is akciós, 1798 forint a kilója.

A Penny Marketben a zöldségből és a gyümölcsből 20 és 35 százalék közöti kedvezményt adnak. A burgonya kilója így 199, az étkezési paprikáé 799, a vöröshagymáé 299, a dinnyéé 194, a málnáé 5592, a nektariné 999, míg az őszibaracké 1199 forint.

A TESCO még nagyobb árcsökkentést hajtott végre egyes termékein. A szórás 38 és 60 százalék között tapasztalható. Az áfonyából 43 százalékot engednek el, de kilója így is 6796 forint. De az is igaz, hogy negyedkilós kiszerelésben is kapható. Nézzük a továbi árcsökkent zöldségeket, gyümölcsöket! A csemegekukorica csövért 195 forintot kell fizetnünk, a különleges bébiszilva paradicsomért pedig kilónként 1276 forintot, a sárgabarack kilójáért pedig 1276 forintot kell kivennünk a pénztárcánkból.