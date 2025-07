JLo berúgja az MVM Dome ajtaját – felrobban Budapest!

Ez lesz az első alkalom, hogy Jennifer Lopez hazánkban lép fel, a koncert pedig a „This Is Me… Now: Up All Night Live in 2025” világkörüli turné része. A jegyek nagy része már korábban elkelt, köztük az exkluzív meet & greet lehetőséggel kombinált jegyek is, melyek személyes találkozást és fotózást biztosítanak a dívával – írja a borsonline.hu.

Jennifer Lopez koncert az MVM Dome-ban.

Forrás: borsonline.hu

Jennifer Lopez koncert Budapesten

A koncert technikai és logisztikai háttere lenyűgöző: Jennifer Lopez különleges elvárásainak megfelelően Michelin-csillagos séf gondoskodik a vacsoráról, prémium forrásvizet biztosítanak, és az öltözőt stílusos bútorokkal rendezik be. A sztárt egy hatalmas stáb kíséri, orvostól a sminkesig, a színpad mögött is minden a maximális profizmusról szól. A koncert egy igazi látványorgia lesz, a szervezők szerint Budapest egyik legnagyobb idei eseményére számíthatunk.

Érdekesség, hogy Jennifer Lopez a koncertre a Fejér vármegyéből származó Chernel forrásvizet választotta, amit vakteszten talált a legjobbnak. A víz Mária Terézia kedvence is volt, és neve ismerős lehet, hiszen a forrás névadója, Chernel István a Velencei-tó környékén végzett munkájáról ismert – írta társlapunk a feol.hu.

Bár JLo csak rövid időt tölt hazánkban, a fellépés garantáltan felejthetetlen lesz.

