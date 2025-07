Hazai pályán villanthatnak a magyar fiatalok – motorcsónak-vb lesz Dunaújvárosban

Fotó: Magyar Motoros Vízisport Szövetség

– Akkor most bátran kimondhatjuk szervezésileg és technikailag rajtra kész a verseny és már csak a külső csinosítás, díszítés, feliratozás van hátra?

– Igen. Folyamatban van a helyszín kialakítása. A nézőközönséget illetően pedig igyekszünk úgy kialakítani a területet, hogy mindenki számára jól belátható legyen a pálya és élvezetes legyen a szurkolás, nézelődés. Ebben segítségünkre volt Dunaújváros Önkormányzata, akik a terep megtisztításában működtek közre.

– Akiket érdekel a verseny, de nem tudnak a helyszínen szurkolni, azok miként követhetik az eseményeket?

– Élő közvetítés sajnos mos nem lesz, de az eredmények azonnal megjelennek a szövetség hivatalos honlapján.

– Vannak hazai favoritjaink?

– Jelenleg nincsenek. Most egy olyan csapattal szeretnénk rajthoz állni, akiket az elmúlt időszak edzőtáborában sikerült felkészíteni. Új csapattal próbálunk helytállni, ami szintén nagy izgalom és egyben óriási kihívás. A szezon már áprilisban megkezdődött, tehát, a közös munka nem most a versenyen kezdődik. Azért folyamatosan lehetőségük volt gyakorolni, kipróbálni a hajókat. Találkoztak a szakágvezetővel többször is. Az ötnapos edzőtáborban mind a szárazföldön, mind a vízen hatékony munkát tudtak végezni. Tehát szurkoljunk együtt a hazai tehetségekért! Szeretettel várunk a programra minden érdeklődőt – kaptuk a részletes információt Sárdiné Sumblea Viktória főtitkártól.

A verseny technikai feladatainak ellátásáról Jelinek Rolandot a Magyar Vízisport Szövetség szakosztályvezetőjét kérdeztük, aki a teljes versenylebonyolításért és a magyar stáb irányításáért felel majd.

– Ez a harmadik ilyen versenyem. Mindig van benne kihívás, mert hiába a rutin, az élet produkálhat váratlan helyzeteket. Természetesen tanulunk az elmúlt versenyek tapasztalataiból és próbáljuk szívvel, lélekkel csinálni.

A világbajnokság helyszíne Dunaújváros lesz Fotó: Magyar Motoros Vízisport Szövetség

– A helyszínnek mi a különlegessége? Víz keménysége, széljárás, vagy bármi?

– Ezeknél a csónakoknál a víz minősége nem annyira meghatározó. Itt a legfőbb szempont, hogy ez nem egy folyó víz, hanem egy álló vízfelület. Ezért is kiválóan alkalmas a versenyrendezéshez. Nagyon biztonságosak a hajók. Valamint a kisebb korosztályban a gyerekek mellett van egy biztonsági személy a hajóban, aki be tud avatkozni technikailag is, ha gond lenne. Szerencsére eddig még ilyen nem fordult elő. A nagyobb kategóriában már gyorsabban mennek és ott saját magukért felelnek a versenyzők. Természetesen a biztonsági felszerelés számukra is rendelkezésre áll. Mindezek mellet az egész programnak az adminisztrációja, összehangolása rengeteg háttérmunkát igényel, ahogy a főtitkár asszony is kitért rá. Felkészülten várjuk a versenyt! Várunk minden érdeklődőt szeretettel!