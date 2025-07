Horgásztábor, ami életre szóló élményeket adott – galériával

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület már ötödik alkalommal szervezte meg a horgásztábort gyerekeknek, éspedig hatalmas sikerrel. A mai digitális világban már az egy fokmérő, hogy tábor idején szinte csak akkor kerültek elő a mobiltelefonok, amikor a zsákmányról szerettek volna a résztvevők képi emléket maguknak. Németh Miklós, a tábor egyik felnőtt segítője elmondta, tizennégy lány és fiú töltött öt napot Rétimajorban a Nyalóka szigeten. Az időjárás kegyes volt, mert nagyrészben elkerülte őket a hőség és a nagy szél is, mely köztudottan a horgászok egyik legfőbb ellensége.

A horgásztábor ismét nagy élményt, sok programot és szép fogásokat is hozott

Fotó: DSHE

Horgásztábor, ami nem csak a halfogásról szólt

Megtudtuk, a tábor szervezői nem csak a halfogás csinját-binját igyekeztek átadni, de különböző programokkal is színesítették a táborlakók életét. Halőri előadás keretében megnézhették többek között azokat a felszereléseket, fegyvereket amikkel a kárókatonákat gyérítik. A vízen, vízparton tartózkodás veszélyeivel kapcsolatban balesetmegelőzési előadást hallgathattak meg, de a bátrabbak kipróbálhatták azt is, hogy milyen – védett körülmények között – „beborulni” egy kenuval. Megtanulhatták, hogy ebben az esetben nem szabad pánikba esni, mert percek alatt kiüríthető a hajóból a víz, és mehet tovább a túra. E felsorolásból nem hagyható ki a Halászati Múzeum sem, ami a halfogás történetéről mesélt az érdeklődőknek. Sőt, alkalmuk nyílt a megnézni egy ún. lehalászást is, ahol az ott nevelt állományt szelektálták az Aranyponty Zrt. munkatársai.

Fotó: DSHE

Egy horgásztábor elengedhetetlen eseménye a horgászverseny is, mely sok esetben okozhat negatív élményt, ha nincs benne siker.

Szerencsére a háromórás verseny során nem volt olyan táborozó, aki nem fogott volna halat, így negatív élményt senki sem élhetett át.