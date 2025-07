Ütés-váltás az utánpótlásért

Némi csúszással indult a sokak által várt péntek esti gála. A nézőtéren háromnegyed hatkor már mindenki harcra kész volt a Nyers László Küzdősport Centrum ugyanis ekkorra már teljesen megtelt. Az első összecsapásra a 18 órási kezdéshez viszonyítva egy kicsit várni kellett, de ez az időszak sem telt el hiábavalóként, mivel a sportolók a közönség szeme láttára finomították az utolsó pillanatig a formájukat.

Gála volt az utánpótlásnak is Fotó: Horváth László

Gála dunaújvárosiakkal

Az első párban bemutató box szerepelt a programban, amely Rus Ármin és Görcs Máté döntetlennel véget érő mérkőzését hozta. Utána még huszonhat párban mutatták be tudásukat a sportolók. Bár több összecsapás is döntetlen eredménnyel ért véget, igen látványos küzdelmeket láthattak a nézőtéren helyet foglalók. A különböző súlycsoportokban box, K-1 és K-3 kategóriákban mérték össze tudásukat a sportolók, akik zöme hazai sportegyesület színeiben versenyeztek, de néhány olasz és szerb versenyzőt is köszönthettünk a mezőnyben. A dunaújvárosiak a Sukothai Team, a Szeri Fighters, a DÖSE és a Team Rozman színeiben léptek szorítóba, de érkeztek sportolók Kistarcsáról, Baracskáról, Győrből, Bajáról is.

Rozman István, az esemény főszervezője így értékelt: - Nem mindig csak nagyszabású gálát kell rendeznünk, hanem időnként az utánpótlásnak is teret kell adnunk. Ez az este ezt szolgálta. A fiatalok helyt álltak, megmutatták, hogy lehet rájuk számítani. A Nyers László Küzdősport Centrum tökéletesen megfelel a kisebb rendezvényeknek, úgy gondolom, lesz ennek folytatása. A küzdősportokat kedvelők találkozhatnak itt még majd az utánpótlás képviselőivel.