Razzia 1 órája

Gusztustalan koszt találtak a fesztivál büféjében, azonnal lakatot tett rá a hatóság

A fesztiválokon is rendszeresen ellenőrzik a higiéniai állapotokat. A Duna-part Feszten is razziát tartott a fogyasztóvédelem. Hat vendéglátóhelyből öt esetben hibákat találtak, az egyik büfé olyan koszos volt, hogy azonnal be is zárták.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának élelmiszerbiztonsági felügyelőivel közösen ellenőrzést tartottak a Duna-part Feszten. A fesztivál büféiben elképesztő állapotok uralkodtak, az egyik vendéglátóhelyet azonnal bezáratta a fogyasztóvédelem, olyan kosz volt - írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A fesztivál kitűnő hangulatban telt, a vendéglátósoknak kicsit elrontotta a kedvét a fogyasztóvédelem

Forrás: Duna-part Feszt Facebook oldala Razziázott a fogyasztóvédelem: 6 büféből 5 helyen probléma volt A vizsgálat során hat kitelepült élelmiszer-készítő és -forgalmazó egységet ellenőriztek, melyek közül négy esetében higiéniai és jelölési hiányosságokat tártak fel a szakemberek. Egy esetben a problémák olyan súlyosnak bizonyultak, hogy a hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette az egység működését, és soron kívüli takarítást rendelt el. Bezárás után bírságot is kiszabnak Az érintett üzemeltető másnap jelezte újranyitási szándékát, és fényképes dokumentációval igazolta a takarítás elvégzését. Az ismételt hatósági ellenőrzést követően a vendéglátóhely megkapta az engedélyt a tevékenység folytatására. A vállalkozások együttműködő magatartást tanúsítottak a hatósági intézkedések során. Ugyanakkor a jogszabályi előírásokat megsértő vendéglátóegységek üzemeltetői ellen hatósági eljárás indult, amelynek eredményeként bírság is kiszabható.

