Rejtett ellenség a gyógyszerekben: így okozhatnak fényérzékenységet nyáron

– A retinol tartalmú kozmetikumok, illetve egyes illóolajok is fokozhatják a fényérzékenységet. Gyógynövények közül például az orbáncfű vagy a fügefa levelének nedve is növelheti a bőr fényérzékenységét, ezért ezek használata esetén is különösen fontos a napvédelem – emeli ki dr. Krivarics-Klopcsik Eszter.