Vége a hosszú várakozásnak, megvannak a felvételi ponthatárok

A megszerezhető maximum 500 pontból 200 pont az érettségi vizsgák eredményeiből, újabb 200 pedig a tanulmányi átlagból adódik a felvételi ponthatárok számításánál. Ez utóbbi pontszám fele az egyéb érettségi tárgyak eredményeiből, másik fele a 11. és 12. évfolyamos év végi jegyekből tevődik össze – ezen a rendszeren az elmúlt évekhez képest nem történt változás. A fennmaradó 100 pont odaítéléséről továbbra is az intézmények maguk dönthettek, ahogy tavaly is, saját szempontjaik alapján.

Nyilvánosak az idei felvételi ponthatárok

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A legnépszerűbb képzések

A felsőoktatásba felvételizők 68%-a alapképzésre, 20%-a mesterképzésre, 10%-a osztatlan képzésekre, míg 2%-uk felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.

A legnépszerűbb terület továbbra is a gazdaságtudományoké, ahová 25 606-an adták be jelentkezésüket. Emellett emelkedett az érdeklődés a műszaki és informatikai (24 613 fő), valamint a pedagógusképzések (21 105 fő) iránt is – ezeknél nemcsak az arány, hanem a jelentkezők száma is nőtt.

A statisztikák azt is mutatják, hogy egyre többen jelentkeznek hátrányos helyzetű térségekből, illetve a szakképzésből érkezők körében is nőtt a továbbtanulási kedv: 2022-höz képest az ő számuk 57%-kal emelkedett.

Felvételi ponthatárok a Dunaújvárosi Egyetemen

A felvi.hu portálon természetesen bárki számára elérhetőek a felvételi ponthatárok, csak egy kis türelemmel kell lenni és kinyerhetőek az adatok. Mi értelemszerűen a Dunaújvárosi Egyetem felvételi pontszámaira voltunk kíváncsiak, itt a legnépszerűbb szakok listája: