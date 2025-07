Rekordszámú felvételiző a DUE-n: erősödik a műszaki képzések iránti kereslet

A 2025-ös általános felvételi eljárás során közel 900 elsőéves hallgató nyert felvételt a Dunaújvárosi Egyetemre, aminek köszönhetően az intézmény hallgatói létszáma megközelíti a 3800 főt. Az idei felvételin az alapképzésekre való bekerüléshez állami finanszírozás esetén legalább 250 pontot, míg önköltséges formában 200 pontot kellett elérni.

A legtöbb diák idén is a műszaki területeken kezdi meg tanulmányait: a gépészmérnök szakra 175, a műszaki menedzser képzésre 119, a mérnökinformatikus képzésre pedig 110 hallgatót vettek fel. Kiemelkedő eredményt ért el a gazdálkodási és menedzsment szak is: bár a ponthatár jelentősen emelkedett, így is 106 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ezen a képzési területen.