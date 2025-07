A Centrum diákjai bejárják a világot

Az első tanulmányút célállomása Milánó, de a Centrum tanulói és tanárai Írország, Málta, Németország és más európai országok irányába is elindulhatnak. Az Erasmus+ az Európai Unió oktatási, képzési és mobilitási programja, melyet a Tempus Közalapítvány támogatásával valósítanak meg. A Centrumnak 165 millió forint támogatást sikerült elnyernie a pályázaton – számolt be róla Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója, aki maga is részt vett az első, Milánóba szervezett szakmai előkészítő úton.

Az Erasmus program első helyszíne ősszel Milánó lesz, a dákok fogadásának és képzésének részleteit a helyszínen beszélték meg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum képviselői.

– Ez nem kirándulás volt, hanem egy komoly szakmai út – hangsúlyozta a főigazgató. – A tanév egyik legnagyobb sikere, hogy minden intézményünk csatlakozott az Erasmus programhoz. Ez nemcsak a diákoknak, hanem a tanárainknak is kivételes fejlődési lehetőséget kínál. A szakképző iskolák tanulói a saját ágazatukhoz kapcsolódó külföldi gyakorlaton vesznek részt. A Milánóba utazó logisztikus és vendéglátó technikus tanulók például olyan szállodákban dolgozhatnak majd, mint a Hilton – valódi, professzionális környezetben.

– Ahogy itthon például a Jankovich kúriában gyakorolnak, úgy most a milánói Hiltonba mennek – mondta Magyar András. – Megnéztük a gyakorlat helyszínét, nagyon szép munkakörnyezet várja őket.

Nemcsak szakmailag, emberileg is formál az Erasmus plusz

A főigazgató szerint a külföldi gyakorlatok túlmutatnak a szakmai tapasztalatszerzésen:

– Ezek a fiatalok nemcsak világot látnak, hanem önállóságot, alkalmazkodóképességet is tanulnak. Egy teljesen új munkakultúrát ismernek meg, más technológiákat látnak, és ami a legfontosabb: amikor kilépnek a munkaerőpiacra, bátran elmondhatják, hogy külföldi szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A külföldi utak nemcsak a tanulókat, de a pedagógusokat is inspirálják.

–A főigazgatói megbízásom kezdetén kancellár asszonnyal egyetértésben eldöntöttük, hogy a mobilitást rendkívüli módon szorgalmazzuk – hangsúlyozta Magyar András. – Ezért ösztönöztük az igazgatókat is arra, hogy vegyenek részt a pályázatokon, mert ez mindenképpen a fejlődést az előrelépést jelenti.”