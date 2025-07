Előkertek kis kertésszel

Először nézzünk egy kicsit vissza a múltba! Vaskó Csaba a társasház intézőbizottságának akkori elnöke 2023 augusztusában az alábbiakat nyilatkozta miután a társasház tulajdonosai meneszettték a közös képviselőjüket (azóta új van Kissné Reng Éva személyében), és saját kezükbse vették a társasház ügyeit: - Egy hosszú, rögös úton indultunk el, rengeteg akadállyal, problémával, adóssággal, és az útnak még koránt sincs vége. A társasház fejlődik, a tulajdonosok összefogásával, ami nélkülözhetetlen volt a változáshoz. Nemcsak az épület újul meg, és rendeződik a társasház anyagi helyzete, hanem a lakók is közelebb kerültek egymáshoz, lassan egy baráti társaság alakul ki. Már az is szóba került, ami korábban sohasem, hogy közösen bográcsozunk a közeljövőben. Előkerteket is gondozunk majd.

Egy az előkertek közül: a "gazda" a József Attila utca 11.

Fotó: Agárdy Csaba

Előkertek két lépcsőház előtt

A bográcsozás ugyan eddig még nem jött össze, de továbbra is tervben van, viszont a előkerti élet dübörög. A társasház a József Attila utca 9-es és 11-es lépcsőházakból áll. A lakók azonban négy előkertet is gondoznak. Először csak egy volt a 9-es lépcsőház előtt, majd egyre többen kaptak kedvet ahhoz, hogy szépítsék a környezetüket. Ennek eredményeképpen örökzöldek, facsemeték, virágok (köztük dézsások), sziklakert, fatalicska, madáretető és természetesen gyep pompázik az épületegyüttes előtt. Egyébként a társasház most egy használaton kívüli boroshordót keres, szívesen veszik a felajánlásokat. Különben erre már volt példa, egy járókelő, mikor meglátta az előkerteket tucatnyi palántát "adományozott" a társasháznak.

Végezetül érdemes megemlíteni az előkertek önkéntes "felelőseit": Horváth Ágnes (segítője Nagy Artúr), Csató Gábor, Varga Imre és a felesége, valamint Vaskó Csaba azok, akik szinte nap mint nap valamilyen kerti szerszámot, locsolót vesznek a kezükbe.