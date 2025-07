Ilyen bögre lehet, hogy nálunk is van – csak itt már minden poros és csendes (galériával)

Az urbex fotós, A Felfedező leírása szerint a rendszerváltás előtti időkből ragadt volna itt minden. A színek, a formák, a tárgyak – minden arról mesél, milyen lehetett egykor ez az üdülő a Velencei-tónál. Ahol most por lepi be a padlókat és pókháló feszül a falak mentén, ott valaha gyerekzsivaj, nevetés és szikrázó napsütés uralkodhatott. Lássuk, milyen az elhagyatott üdülő belülről!

Az elhagyatott üdülőben minden tárgy egy letűnt korszakról mesél.

Fotó: A Felfedező Facebook oldala

A fotókon szinte tapintható a múlt: az ágyakon összegyűrt paplanok hevernek, mintha valaki csak pár napra ment volna el… és sosem tért vissza. Az egyik képen egy pöttyös labda pihen a matracon – időtlen gyerekkor-ikon –, miközben a hámló falak és a megroggyant polcok már az enyészet közeledtét mutatják.

Fotó: A Felfedező Facebook oldala

Az elhagyatott üdülő még most is mesél a múltról

Az egyik szobában régi bútorok és szétszórt tárgyak sorakoznak. Egy világoszöld, bársonyos irodaszék, egy piros konyhaszék, fából készült kredenc, elfeledett függönyök és szétpakolt ablakkeretek töltik meg a teret. A sakktáblaszerű padlón nyomot hagyott az idő, de a fény még most is ugyanúgy vetül be az ablakon, mint valaha.