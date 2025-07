Fotókon Dunaújváros legkisebb eladó lakása, ezt árulják 22 millióért

Az ingatlanbazar.hu kínálatában néztünk szét a dunaújvárosi eladó lakások között. Mi most a méretre mentünk rá, egészen pontosan a legkisebbre. Rövid kutatás után meg is találtuk, mutatjuk, hogyan is néz ki, mondjuk mekkora.

Az eladó lakások közül ez a legkisebb Dunaújvárosban, mutatjuk, hogy néz ki

Forrás: ingatlanbazar.hu

A Béke városrészben található ingatlan egy 10 emeletes, szigetelt panelépület 7. emeletén található. A 31 négyzetméteres lakás teljes körűen felújított. Új hang- és hőszigetelt ablakokat kapott, amelyek szúnyoghálóval vannak felszerelve. A villanyhálózatot is teljesen felújították. A fűtése távhővel történik. Konyhájában indukciós főzőlap, elektromos sütő és mosogatógép is megtalálható.