Eladó Dunaújváros kétszintes étterme, fotókon mutatjuk, hogy néz ki belülről

Az ingatlanbazar.hu dunaújvárosi hirdetései között néztünk szét, ekkor figyeltünk fel arra, hogy egy kétszintes éttermet is árulnak a városban. Az eladó dunaújvárosi étterem most akár a tiéd is lehet, mutatjuk fotókon, hogyan is néz ki belülről.

Eladó dunaújvárosi étterem várja új tulajdonosát

Forrás: ingatlanbazar.hu

Ahogy a hirdetésben szerepel, az Interspar mögött, felújított étterem, teljes berendezéssel, gépesített konyhával eladó. Amit az épületről tudni lehet, kétszintes vendégtérrel, terasszal, konyhával, előkészítő és személyzeti helyiségekkel rendelkezik. Található benne kettő vendég és egy személyzeti mosdó is. Az ingatlant 2009-2010-ben felújították, amely során új nyílászárókat, gipszkarton álmennyezetet, igényes fal és padlóburkolatokat kapott.