A nyár íze a dunaújvárosi piacon: sárgadinnye! (képgalériával és videóval)

Az árusítók szerint ennek több oka is lehet, de legtöbben a Dunai Vasmű bezárásának hatását érzik a leginkább. A környéken sok család került nehéz helyzetbe, ami természetesen a vásárlási kedvet is visszafogja. Ennek ellenére az árusok nem adták fel: próbálják átvészelni ezt az időszakot, sokan régóta jelen vannak a dunaújvárosi piacon, és bíznak abban, hogy újra élénkül majd a forgalom. Elkeseredettség helyett inkább kitartás jellemzi őket. A kínálatból mindez szerencsére nem látszik – gyönyörű, friss gyümölcsök és zöldségek sorakoznak a standokon. A vásárlók szeme még mindig megakad a csemegekukoricán és a sárgabarackon, de egyértelműen a sárgadinnye lett most a piac sztárja.

A dunaújvárosi piac slágere a sárgadinnye.

Fotó: Mészáros Réka

A sárgadinnye kilója 800 forint körül mozog, és nemcsak finom magában fogyasztva, de konyhai alapanyagként is sokoldalúan felhasználható. Különösen népszerű gyümölcslevesekben, egy kis mentával, joghurttal vagy akár narancslével megbolondítva igazi nyári hűsítővé válik. Készíthető belőle frissítő smoothie, saláta feta sajttal vagy sonkával párosítva, de akár fagylalt is. Sokan nem is gondolnák, de a sárgadinnyéből nemcsak frissítő desszert, hanem egy igazán különleges és ízletes krémleves is varázsolható. A mindmegette.hu oldalán egy egyszerűen elkészíthető, mégis különleges sárgadinnye-krémleves recept is megtalálható, amely remek választás a nyári hőségben.

Íme a hozzávalók, amelyek nagy része beszerezhető a dunaújvárosi piacon

1db sárgadinnye

3ek barna cukor vagy kristálycukor

1csomag vaníliás cukor

3dl kókusztej

2ek görög joghurt

1db lime

8db mentalevél

Elkészítés lépésről lépésre:

A dinnyét félbevágjuk, a magokat eltávolítjuk, a belsejét kivájjuk, és egy tálba tesszük, a héját félretesszük, ebben tálaljuk fel az elkészült levest.

A turmixgépbe rakjuk a dinnyehúst, egy részét félretehetjük levesbetétnek. A dinnyéhez adjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a kókusztejet és a görög joghurtot, belefacsarjuk a lime levét, végül a mentaleveleket is hozzáadjuk. Lefedjük a turmixgépet, és magas fokozaton 3-4 percig turmixoljuk.

Az elkészült levest rögtön tálalhatjuk, de még jobb, ha pár órát hűtőben hűtjük. A dinnyehéjba rakjuk a dinnyedarabokat, erre öntjük a levest. Mentalevéllel díszíthetjük.

Készítse el mindenki, aki a forró nyári napokon egy igazán frissítő, üde levesre vágyik, amit még főzni sem kell.

A piac tehát csendesebb, de aki kilátogat, nem bánja meg: minőségi termékek, mosolygós árusok és igazi nyári ízek várják a látogatókat.

Képgaléria