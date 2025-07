Hét nap, hét történet – most mutatjuk, melyik miért ragadta meg az olvasókat

Színes hét áll mögöttünk – az olvasók érdeklődése ezúttal is sokféle témát repített a csúcsra. A hét elején egy horgászversenyről szóló tudósítás halászta be a legtöbb kattintást, majd jöttek a pozitív hírek: díjazták a legjobbakat a DLSZ szezonzáróján. A hét közepén egy szép jubileum került a figyelem középpontjába: a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub a 35. születésnapját ünnepelte – méltó módon. Csütörtöktől komorabb fordulatot vett a hírfolyam: felidéztünk egy dunaújvárosi rejtélyt, ahol évekkel ezelőtt egy nyakában különös medált viselő holttestet találtak. A bűnügyi témák folytatódtak, hiszen Dunaújváros legfiatalabb körözött személyéről szóló cikk is nagy visszhangot kapott. A hétvégére viszont visszatért a könnyedség: szombaton a Daruszentmiklóson megrendezett lovasnapról szóló beszámoló vágtázott a népszerűségi lista élére, vasárnap pedig egy igazán apró ingatlan okozott nagy érdeklődést – Dunaújváros legkisebb eladó lakása lett a nap slágertémája. Alábbi összeállításunkban összegyűjtöttük a Dunaújváros legfontosabb híreit a 2025. július 14. és július 20. közötti időszakból.

Dunaújváros legfontosabb hírei között egy horgászverseny is szerepel.

Dunaújváros legfontosabb hírei

2025. július 14., hétfő

Újra nagy siker volt a horgásztábor

Idén is megrendezésre került a Rácalmási Sirály Horgászegyesület nyári tábora, amely rengeteg élményt és hasznos tudást adott a résztvevő gyerekeknek. A horgásztáborról Eszenyi Tibor ifjúsági vezetővel beszélgettünk.

TOVÁBB OLVASOK

2025. július 15., kedd

A legjobbakat díjazták a DLSZ szezonzáróján – galériával

A bajnokságok és a kupák során ezerötszáz amatőr sportolót mozgatott meg a DLSZ az előző szezonban. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség megtartotta hagyományos díjátadó ünnepségét.

TOVÁBB OLVASOK

2025. július 16., szerda

Harmincöt sikeres év áll mögöttük, születésnapot ünnepeltek – galériával, videóval

Már sokszor jöttek össze a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub tagjai Mezőfalván, de a mostani alkalom igazán különleges volt. Megalakulásuk harmincötödik évfordulóját ünnepelték meg.

TOVÁBB OLVASOK

2025. július 17., csütörtök