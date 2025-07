Mi lesz veled Dunaferr? A főigazgató szólalt meg a diákok sorsáról

– Ha már a vasművel kezdtük és a Dunaferr középiskolával, folytassuk is ezzel, a vasmű fűtésrendszerére volt rákapcsolva az iskola is. Ezzel mi lesz?

– Hamarosan ez is megoldódik. Piros Mariann kancellár jelenleg is ezen a projekten dolgozik, s remélhetően rövid időn belül ezzel kapcsolatban is jó hírt jelenthetünk be.

A Lorántffy tanműhelyének a helyén épül fel a tudásközpont.

– A Dunaferr technikum jövőjéhez kapcsolódik, hogy az ország Gépészeti Szakképzési Ágazati Tudásközpontja a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum égisze alatt jöhet létre...

– Több mint 3,8 milliárd forintot, tehát közel 4 milliárd forintot nyertünk el ennek létrehozására pályázaton, konzorciumi partnerként pedig az Építési és Közlekedési Minisztérium is csatlakozott hozzánk. A gépészeti tudásközpontunk fizikailag itt lesz a Centrum mellett, tehát a Lorántffy jelenlegi tanműhelyét fogjuk felújítani és a legmodernebb eszközökkel felszerelni. Nemcsak a szakképzésben, hanem a felsőoktatásban tanuló diákok is részt vesznek majd a tudásközpont munkájában, használhatják mindazon csúcstechnológiát, amellyel majd rendelkezünk.

És ez a jövő...Így fog kinézni néhány éven belül a tudásközpont a látványtervek szerint.

– Ez a Lorántffynak nem jár érdeksérelemmel, hiszen korábban ez az épület a Lóri tanműhelye volt?

– Valóban, jelenleg a vegyész és a szépészeti tanulók tanműhelyi oktatása folyik itt. A következő tanévben kialakítjuk számukra az új tanműhelyeket, Piros Mariann kancellár dolgozik is azon, hogy sokkal szebb és méltóbb környezetbe kerülhessenek az iskola épületein belül, mindamellett, hogy a dunaferres diákjainkhoz hasonlóan, a lórisaink is képzési partnereknél tölthetik a gyakorlatukat.

– Maradjunk még egy kicsit a vasműnél: hogyan tudják segíteni a munka nélkül maradó, volt vasműsök átképzését?

– Társadalmi felelősséget érzünk ennek a helyzetnek a segítésére, s ennek próbálunk is megfelelni. Egy nagyon széles kínálattal készülünk. A klasszikusan hirdetett szakmáinkon túl meghirdetünk rövidített tanfolyami idejű, képzéseket is, széles kínálattal. Napi kapcsolatban vagyunk a kormányhivatallal. Ezeket a képzéseket folyamatosan, több ciklusban hirdetjük meg. Mi azokat a szakmákat vállaljuk, amire képesek vagyunk, és amire kapacitásunk van, de több szakképzési centrum is becsatlakozott a képzésbe, hogy mindenki, aki az átképzési utat választja magának, megtalálja a számára legmegfelelőbb szakmát.