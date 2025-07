Állami tulajdonba kerül a Dunai Vasmű területe

Portálunk folyamatosan nyomon követte a Dunaferr sajnálatos kálváriáját, a felszámolási eljárást, majd a dolgozók elbocsátását is. Azóta is nagyon sokakat foglalkoztat, vajon mi lesz a vasmű területének, illetve gyártóüzemeinek sorsa. Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amihez azt írta, tőle is sokan kérdezik, illetve keresik meg azzal, hogy mit tett a vasmű megmentéséért.

Amikor még működött a Dunaferr, a terület mellett az infrastruktúra, a kikötő, a vasutak és a közművek is állami tulajdonba kerülnek

Forrás: DH-archív



– A válaszom nem egyetlen mondat. A vasmű nem csak egy gyár: családok megélhetése, egy város közössége és jövője múlik rajta.

Ezért úgy gondoltam, ideje nyíltan beszélni arról, milyen lépéseket tettünk eddig és milyen céljaink vannak a Dunaferr megmentése érdekében – írta posztjában.

A képviselő azzal kezdte a videóban, hogy közel három évvel ezelőtt, 2022 végén már bezárt volna a Dunai Vasmű, ha a választókerületi elnökkel, dr. Molnár Krisztiánnal együtt nem lépnek közbe és nem küzdenek azért, hogy a kormány tegyen meg minden lépést a megmentése érdekében.

– Három évig sikerült elhúzni a folyamatot. Képzeljük el, ha akkor egyszerre az összes dolgozót elküldik és bezárják a gyárat, mert ez volt a veszély, ezt sikerült megakadályozni.

Ezt sikerült megakadályozni, így viszont három évig kapták a dolgozók a fizetésüket. És bár sajnos most végül elbocsátották őket, de úgy, hogy végkielégítéssel, és kifizetett, nem ledolgozandó felmondási idővel.

– Azt gondolom, ez relatíve sokkal kedvezőbb helyzet, mint ami 2022 végén lett volna – fogalmazott.

Dr. Mészáros Lajos arról is beszélt, a reményük a Liberty volt, akiben azonban sajnos csalódniuk kellett, hiszen nem hozta ide a befektetéseit és az ígért technológiaváltást sem, lényegében nem működtette a gyárat. Viszont pozitívumként elmondható, hogy egy évig fizette a dolgozóknak a bért.

Ez lesz a Dunaferr sorsa

Majd a politikus beszélt arról is, mi következik most, illetve milyen stratégiában tud gondolkodni a kormány.

A terület állami tulajdon lesz. Szintén állami tulajdonba kerül az infrastruktúra, a kikötő, a vasutak és a közművek is. Egy iparipark-szerű működés valósulhat meg, ami befektetőket vonz a városba, és újabb munkahelyeket teremt.

Maga a felépítmények egy része pályázati kiírás alatt van, a sorsuk két hónapon belül eldőlhet. Vannak érdeklődők, elsősorban a rolling üzemre, de a furnacéra is. A pályázati kiírásban szerepel, hogy új, környezetkímélő technológiát kell idehozni, itt várhatóan újabb munkaerőigény fog jelentkezni.