A világvevő rádiótól a tortaszedőig (videóval, képgalériával)

Egyre jobban magukénak érzik a dunaújvárosiak, és gondolom a környékbeliek a bolhapiacot, mert egyre több az árus, ezzel párhuzamosan az árukínálat és a vásárló, vagy csak az egyszerű nézelődő, aki időnként rár-rá csodálkozik egy-egy tárgyra. Most is láthattunk mindenféle csecsebecséket, porcelánkészleteket, könyveket, jelvényeket, érmeket, ruhanemüket. De akár régi postai szettet, rádiót, csillárt, plussjátékot, társasjátékot is vásárolhattunk.

Mondja egy összeget, ami szerinted korrekt! A bolhapiacon így is vásárolhatunk

Fotó: Agárdy Csaba

Zöldségesek a bolhapiacon

Sokan azok közül is résztvettek a bolhapiacon, akik hétköznap zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a standukról, és most is ezekkel a termékekkel képviseltették magukat. A bolhapiacosok közül talán Bak Krisztián standja volt a legérdekesebb. Itt láthattuk az ősrégi és működőképes rádiót, a postai szettet, régi fa teniszütőket, egy míves tortaszedőt és egy antik piperekészletet is. Bak Krisztián elmondta, húsz éve gyűjtő, a dunaújvárosi pincesoron lévő pincéjét régiségekből berendezte, amik ott nem fértek el, azokkal rendszeresen megjelenik az ABolhapiacon. Az üzletpolitikája is érdekes, nemcsak a tárgyai, hiszen a vevőnek kell árajánlatot tennie, amit általában el is fogad. Igaz, ehhez az is kell, hogy az érdeklődők által bemondott szám sokszor egyezik, vagy hasonlít az eladó által gondolt összegre.