Barackok, szilvák, dinnyék: van miből válogatni

A nyár a hazai gyümölcsök időszaka. Július végét írjuk, egymásután értek, érnek be a különböző gyümölcsfajták. Nem véletlen tehát, hogy a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon bármerre nézünk, valamilyen kedvencünk tűnik fel a standokon. A barackok vannak többségben.

Fotó: Agárdy Csaba

A barackok viszik a prímet

A legnagyobb kínálat talán az őszibarackból van, nagyon sok féle, és nagyon szép barackok közül válogathattunk. Az árak ennek megfelelően elég széles skálán mozognak, 1400 és 2000 között vehettünk meg egy kilogrammot. Nektarinból is egész jól állunk, 1790 forint kilója, de a sárgabarack kínálat elég szegényes. Ez végül is nem meglepetés, hiszen a tavaszi fagyok nem kímélték ezt a gyümölcsöt. (Van olyan bölcskei őstermelő, akinek a kétszáz fájából egy sem termett az idén. Sajnos e sorok írója is a vesztesek között van, hiszen a két sárgabarack fája írd és mond, összesen három barackot termett. Még szerencse, hogy hárman és nem többen vagyunk a családban.) Visszatérve a piachoz: a sárgabarackot 1890 és 2300 forint közötti áron vásárolhattunk meg. A szilva is egyre meghatározóbb a piacon, több félét, köztük ringlót is vehettünk, az árak 590 és 890 forint között mozogtak. A dinnyék terén egyre inkább a magyar viszi a prímet, a cecei mellett megjelent a békési is, ez utóbbit az egyik legjobb termőhelynek tartják a szakemberek. Az árak is mennek lefelé, már 399 forintért megvehettünk egy kilogrammot. Végül, de nem utolsó sorban említsük meg azt is, hogy még mindig kapható meggy, a legolcsóbb 800 ft/kg, a legdrágább pedig 1500 ft/kg.