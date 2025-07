Az összes kombájn egyszerre vonul a mi utcánkban? - videóval

A berregés még tartható lett volna, hanem a munkagép okozta remegés! A hatalmas földgyalu (ami gréderként is ismert) most aztán nekifeszült, hogy a rettenetes útfelületet kiegyengesse. A munka nyomán a négykerekű járművekkel közlekedők egy osztálynyi javulást élhetnek meg a következő időszakban. A tevékenységről a Nagykarácsonyi Polgármesteri Hivatal ebben a munkában is rutinos karbantartója, Dudás Vilmos nyilatkozott.