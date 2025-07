Az este, amit több mint százezren várnak

Több mint 120 ezer jelentkező izgulhat az eredményekért, akik közül tízből körülbelül nyolcan állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat – legnagyobb arányban a műszaki, természettudományos, orvosi és tanárképzéseken. Azok, akik megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak. Akinek most nem sikerül, még élhet a pótfelvételi lehetőségével – akár államilag támogatott helyre is. Este külön cikkben számolunk be a ponthatárok alakulásáról, különös tekintettel a Dunaújvárosi Egyetemre vonatkozóan.