Az aszály a halakat sem kíméli. Vélemények.

Lévai Ferenc beszélt arról is, hogy a szélsőségesen száraz időjárás a halállomány állapotára is rányomta a bélyegét az Aranypontynál is. A csökkenő vízmennyiség ugyanis azt jelenti, hogy amikor aszály van, akkor a kisebb vízi életterekből a ragadozó állatok - vidrák, madarak - átvándorolnak oda, ahol még van víz. Ezeken a helyeken viszont - az alacsony vízszint mellett - egyre nagyobb lesz a természetvédelem által védett állatok okozta nyomás. Ha nincsenek partmenti nádasok, akkor egy 60 centis vízben nem tudnak elbújni a halak a gázlómadarak elől. Ez fokozza a stresszt az állományokban, ami szintén negatívan hat az eredményeinkre. Van egy régi mondás, miszerint „kis víz - kis hal, nagy víz - nagy hal”. Hát ez így is van, de most már évek óta nagyon kis víz van itthon, és emiatt egyre inkább válságos állapotba kerül az édesvízi halászat – mutatott rá Lévai Ferenc.

A helyzet nem annyira vészes, mint ahogy sokan gondolnák. Az Aranyponty véleménye is fontos

Az Aranyponty véleményét se feledjük

Rátgéber László nagyvenyimi halastó gazda lapunkkal azt közölte, nem látja drámainak a helyzetet: - Az tény, hogy alacsony a vízszint, ezért tehetetlenek vagyunk a ragadozó madarakkal szemben. A kócsag az apró halakat, a kormorán a legnagyobb pontyokat is levadásszák. Halhiányról nem beszélhetünk, nagyobb gond, hogy nincs exportunk, nem tudjuk, a cseh, a szlovák és a lengyel halastavakkal a versenyt felvenni. Igazán augusztusban derül ki, hogy mekkora a baj nálunk. Az viszont tény, hogy a környező országokban jóval olcsóbb a halgazdaság, mint nálunk.