Dunaújvárosi aranyérem az inline hokiban

A több mint egy hónapot felölelő előcsatározások nyomán a június 21-22. víkenden három kategóriában már bajnokot hirdettek, aztán egy héttel később, a június 28-29. hétvégén következtek a többiek. A felnőtt 3x3-as kategóriában a dunaújvárosi Angels lett az első.

Az eredményhirdetés boldog pillanatai. A serleg már dunaújvárosi kézben. Angels siker

Fotó: Utánpótlás Sportfotó

Két csapattal az Angels

A felnőtt nyílt bajnokság (a Bauer Inline Bajnokság "királykategóriája") végjátékában az alapszakaszban a 3. helyen záró Vidék Select sajnálatosan nem tudott részt venni, ezért átalakult a rájátszás szerkezete. Az alapszakaszgyőztes Gyíkok csapata automatikusan az elődöntőbe került, a hatcsapatos negyeddöntőből pedig csatlakozott hozzá a Dél-Budai Hockey Club, az Ajkai Óriásokon hosszabbításban túljutó ROKKO, valamint a Repesz. A fináléba végül a Gyíkok és a Dél-Buda került, előbbi pedig magabiztosan szerezte meg az aranyérmet. Ebben a kategóriában két dunaújvárosi csapat vett részt, a DAB-Acélbikák Sportkarrier Program és a Dunaújvárosi Egyetem-Angels. Mindkét együttes három-három pontot szerzett az alapszakaszban, és ezzel nem jutott be a rájátszásba.

A felnőtt amatőrben a dunaújvárosiak közül az R'Angels-KCR vett részt a csatározásokban, az alapszakaszban nem gyűjtöttek pontot, így ők is kiestek. A felntőtt amatőr 3x3-as játékban két dunaújvárosi alakulatot találhattunk, az R'Angels-KCR Piros és az R'Angels-KCR Fehér együtteseket. Közülük az előbbi meg is nyerte a bajnokságot, a döntőben a várpalotai Lizards Old Boys gárdáját 5-3-ra legyőzve.

A fináléban az Angelsben Juhász Ferenc Hunor, Mészáros Dávid, Tóth Erika Vivien, Tóth András Csaba, Cseh Richárd István és Juhász József Bence kapott játéklehetőséget. A csapat vezetője Dolmán Gábor volt.