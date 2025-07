Minden az Alfa Romeo bűvöletében telt – galériákkal, videóval

2007-ben ez nem egy fesztiválnak indult.

– A jogelődünk Alfa Romeo találkozót szervezett. Amikor már kezdett nemzetközivé válni, akkor választottuk az AlfaCity nevet. Aztán észrevettük, nem csak az autóikat akarják megmutatni, hanem szórakozni is szeretnének, ezért aztán egyre több programot szerveztünk mellé. Napközben autóstalálkozó, este pedig fesztivál, ahol dj-k nyomják, de idén zenekarunk is volt.

Alig hittünk a fülünknek, honnan érkeztek a résztvevők!

A napközi séta közben könnyű volt összefutni mások mellett németekkel, franciákkal és belgákkal. A távolsági rekorderek, az Itália déli csücskéből érkezők, aztán megjöttek a litvánok, egy honfitársunk pedig a legmesszebbről, Anglia valamelyik rejtett zugából gördült be a kapun…

– Komolyan voltak franciák és belgák is az AlfaCityben? Na, ezt nem is tudtam! Nagyon örülök, libabőrös lettem tőle. Azért azt tudjuk, nem mi vagyunk a világ közepe, de Dunaújvárost nyugodtan mondhatjuk az ország közepének. Büszke vagyok rá, hogy a külföldiek akár kétezer kilométert is letekernek egy ilyen rendezvény miatt, ráadásul mi magyar nyelvű fesztivál vagyunk.

Az oldtájmerek is csodásak!

– Rájuk különösen büszke vagyok! Valószínűleg, ha Hollandiában, vagy Olaszországban szerveznénk, akkor sokkal többre akadnánk. A hazai autós kultúra jóval később indult, mint náluk, ezért a háború előtti modelleket nem találjuk, pedig megpróbáltuk. Ezért is volt a felhívásunk, hogy keressük Magyarország legrégebbi Alfa Romeóját! Idén egy 1958-asat mutatott be nekünk tulajdonosa.

Az 1958-as jármű

Fotó: BT

A Zaporozseeccel érkezőket is barátként fogadták?

– Márkafüggetlen rendezvény, de nyilván a táborban a főszerepet az Alfáé. Időnként megpróbáljuk a képet színesíteni. Az idén az Abarth márka képviselőit hívtuk meg, tavaly Vespa robogósok voltak. Előtte a Maserati klubot láttuk vedndégül.

Közösségeket akarunk megmutatni, hogy nem csak mi vagyunk ilyen őrültek, hanem a más márkák képviselői is.

A fesztivál legvagányabb arca volt

Kertész Ricsi egy olyan szerethető showman, aki a veszedelmes szövegével nem csak oltotta a közönséget, hanem olyan, aki értett is ahhoz, amiről beszélt. Valószínűleg egy komplett alfás lexikont töltöttek föl a merevlemezére.