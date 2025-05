Így néz ki ma a legendás Fejér vármegyei filmhelyszín

A Zichy–Hadik-kastély neve egykor egyet jelentett a klasszicista eleganciával és történelmi jelentőséggel. Seregélyes határában álló épületegyüttes a 19. században épült, és nemcsak főúri lakhelyként, hanem császári vendégek fogadására is szolgált. Ma azonban már alig emlékeztet hajdani pompájára: az egykori kastélyszálló elhagyatott, kifosztott falai és omladozó díszei a hazai műemlékvédelem egyik szomorú állapotát tükrözik.

A seregélyesi Zichy–Hadik-kastély Fejér vármegyében, Seregélyes településen található, és az egyik legjelentősebb klasszicista stílusú kastély Magyarországon

Fotó: Picasa

Zichy–Hadik-kastély története

A kastélyt 1821-ben építtette gróf Zichy Ferenc, a Habsburg Monarchia pénzügyminisztere. Az építkezés célja az volt, hogy méltó szálláshelyet biztosítson I. Ferenc császár számára, aki hadgyakorlatra érkezett Fejér megyébe. A kastély építéséről és tervezőjéről nem maradtak fenn tervrajzok, de a belső díszítéseket Pich Ferenc festőművész készítette, aki árnyfestési technikával alkotta meg a nagyterem freskóit.

A kastély utolsó nemesi lakói gróf Hadik Béla és felesége, gróf Széchenyi Alice voltak, akik a második világháború után az Egyesült Államokba emigráltak. A háború idején a család értékeit, köztük ékszereket és ezüsttárgyakat, elásták a kastélykertben. Ezeket a kincseket 1976-ban találták meg, és ma a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban tekinthetők meg.

Használata és állapota

A második világháború után a kastélyt kifosztották, majd az 1950-es évektől a Videoton gyár raktárként használta. 1981-ben a Taurus Gumiipari Vállalat háromcsillagos szállodává és vállalati üdülővé alakította át az épületet. A felújítás során, mivel nem álltak rendelkezésre eredeti tervrajzok, az 1937-ben itt forgatott "Kölcsönkért kastély" című film jeleneteit használták referenciaként. A kastély 2008-ig működött szállodaként, majd a gazdasági válság miatt bezárt.

Jelenlegi állapota

A kastély jelenleg üresen áll, állapota jelentősen leromlott. Az elmúlt években többször is betörtek az épületbe, és értékes díszítőelemeket, például csillárokat és a vörösréz tetőburkolatot is ellopták . A park elhanyagolt, a tó részben kiszáradt, és az egykor híres fehér fahíd is felismerhetetlenné vált. A kastély és a hozzá tartozó park nem látogatható, és jelenleg nincsenek információk a felújítási tervekről.​