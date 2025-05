Az isteni újburgonya a piac egyik ékessége

Elsőként két alapzöldséget mértünk fel. Még nem mondhatjuk, hogy itt a lecsófőzés ideje, de a paradicsomnak és a paprikának is megy lefelé az ára. A paradicsom kilóját már 1000 forint alatt is megvásárolhattuk, és paprika is volt már 1350 forintért. Arról nem beszélve, hogy egyre több a fóliás magyar termék, aminek azért egészen más az íze, mint az import zöldségé. De van már bőven újkrumpli is!

Patatos bravas, köret újkrumpliból

Fotó: Mindmegette.hu

Az újkrumpli nem olcsó mulatság, de finom

Az újkrumpli nem olcsó mulatság, de 790 forintért már kiváló minőséget vásárolhattunk. Arról se feledkezzünk el, hogy az újkrumpliból készült köretnek semmi máshoz nem hasonlítható ízét élvezhetjük (az már csak hab a tortán, hogy a multikban, a piacinál rosszabb minőségű újburgonyáért közel 1500 forintot kell leszurkolnunk a pénztáraknál). A dinnye még import, de több standon is láthattunk belőle, kilója 850 forint. A nagy kedvencünk is megjelent a piacon, ami nem más mint a kovászolni való uborka, több helyen is kínálták, egy kilogrammért 890 forintot kértek az árusok.

Ha már fentebb magasztaltuk az újkrumplit, szolgáltatunk mellé egy belőle készített köret receptjét, ami Spanyolhonból származik, a neve Patatas bravas, azaz bátor krumpli.

Nézzük, mire is van szükségünk az elkészítéséhez!

Be kell szereznünk 1.5 kg nagy szemű újkrumplit, 40 dkg darabos paradicsomkonzervet , 1 fej vöröshagymát, 3 gerezd fokhagymát, 1 teáskanál szárított kakukkfüvet, egy kevés csilipaprikát, 1 evőkanál - lehetőleg - friss rozmaringot, sót, borsot, olivaolajat.

Ezek után bátran nekiállhatunk a kuktáskodásnak.

A fő lépések: a krumplikat megpucoljuk, enyhén sós vízben feltesszük főzni. Kevés olívaolajon megdinszteljük az apróra szelt hagymát, amikor már majdnem jó, hozzáadjuk a szintén apróra vágott fokhagymát. Erre jön a kakukkfű, a csili, ezután hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, majd fedő alatt takarékon rotyogtatjuk. A krumplit addig főzzük, amíg még nem esik szét. Miután megfőtt, alaposan lecsöpögtetjük és hagyjuk, hogy a felesleges nedvesség eltávozzon belőle. Ha már langyos, akkor kockára vágjuk a burgonyánkat. Egy mély serpenyőben fél centi olajat hevítünk, a krumplikockákat átpirítjuk, közben egy kis friss rozmaringgal és kevés fokhagymával ízesítjük. Végül a kész krumplit nyakon öntjük a csilis raguval, és tálalhatunk is. (mindmegette.hu)