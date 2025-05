Térdig érő fű a dunaújvárosi temetőben - „Boldog Anyák napját”

Kullancs, gaz és elszáradt fák – így várta a sírlátogatókat a temető

Több hozzászólás említi, hogy a sírok környezete gondozatlan, a fű derékig ér, a levágott növényzet pedig ott marad szétszórva.

„Vittem kiskapát, gereblyét, de rájöttem, sarló is kellett volna!” – írta egy felhasználó.

„A sír tövében kivágják a virágot, a vázát, még a mécsest is. A levágott füvet nem szedik össze, elhordja a szél.”

Többen kullancsokról számoltak be, mások pedig az elszáradt, balesetveszélyes fák eltávolítását hiányolták:

„Az első nagyobb viharnál rá fognak dőlni a milliós síremlékekre. Azt a kárt ki fizeti meg?”

Térdig érő fű - Az Anyák napja különösen érzékeny időpont

Sokan kifogásolták, hogy épp Anyák napjára sem sikerült rendet tenni a temetőben.

„Legalább ilyenkor rendbe tehették volna… sokan ilyenkor látogatják meg a szeretteiket.”

Mások szerint azonban a gond nem szezonális:

„Húsvétkor is pont ilyen volt.”

„Ez nem az eső miatt van. Az idén még egyszer sem vágták le a füvet.”

Vélemények az üzemeltetőről és a felelősségről

A kommentelők többsége a temető fenntartóját – a hozzászólások szerint a Borostyán Tóth Kft.-t – teszi felelőssé az állapotokért.

„A temetés egy vagyonba kerül, de fűkaszálásra nem telik?”

„Ha szóvá teszed, akkor személyes találkozóra hívnak, és perrel fenyegetnek. Pedig a képek magukért beszélnek.”

„A milliós temetési díjat bezzeg nem gond eltenni.”

A vélemények megoszlanak

Bár a többség kritikusan nyilatkozott, voltak olyan hozzászólók is, akik enyhítették a képet:

„Kb. a 80%-ban le van vágva, haladnak parcellánként.”

„A főbb útvonalak rendben vannak – ez mindig is így volt.”

Mások viszont a lakosság szerepét is hangsúlyozták:

„A sírok közvetlen környezetének rendbetétele a hozzátartozók dolga. Innen is látszik, ki milyen sűrűn jár ki.”