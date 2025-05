„Egy élet az óvodáért” – így búcsúzik Jolika nénitől a Dunaújvárosi Óvoda

A Dunaújvárosi Óvoda munkatársai nevében Hertzné Jankovics Gabriella búcsúzott Jolika nénitől az alábbiakban olvasható szép szavakkal, melyeket változtatás nélkül közlünk.

Tasi Jolán (1937 -2025)

Emlékezés Jolika Óvó nénire

Szomorúsággal lett tele szívünk, amikor megérkezett a hír, a felfoghatatlan, hogy Tasi Jolán, a mi Jolika óvó nénink, néhány nappal ezelőtt, 89 éves korában csendesen elhunyt.

Közel 40 évig volt meghatározója a dunaújvárosi óvodapedagógiai életnek, a mi nagy közösségünknek. Igazi nagybetűs ÓVÓ NÉNI volt.

1955-ben került az akkori 4. sz., majd 4-14. sz., a mai Csillagvirág oviba és 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig terelgette számtalan pici gyermek életét, segítette a családokat, szülőket, kollégákat. Kifogyhatatlan szeretete, kedvessége, világmegváltó mosolya, megnyugtató jelenléte kihatott környezetére. Rendkívüli kreativitása, a művészetekhez való vonzódása meghatározta életét, egész pedagógusi tevékenységét. Tagja volt a városi énekkarnak, az akkori Bartók Művelődési Ház bábcsoportjának, agyagozott, kerámiákat készített, verset írt. Ötletekkel teli, igazi energiabomba volt.

Mindig csodálattal figyeltem tevékenységét, munkáját, a gyermekekkel való együttlétét. Azon szerencsések közé tartozom, akik dolgozhattak vele. Jó magam 3 évig voltam, friss pályakezdőként, közvetlen váltója. Amit akkoriban tanultam Tőle, emberségről, szakmáról, szeretetről, kitartásról, a mai napig hordozom a lelkemben. A szakma minden „csínjátbínját” tőle tanultam meg. Rengeteg közös emlékünk van.

Most újra elővettem a 4-es ovi Emlékkönyvét, s végiglapozva újra láthattam, kicsit át is éltem, az együtt töltött időről szóló fényképeket. A vidám, mosolygós gyermekarcokat és persze Jolika kedvességet sugárzó arcát is. Hogy hogyan fogadtuk a Japánból érkező, magyarul beszélni nem tudó kisfiút, aki aztán 3 hónapot töltött velünk és közben megtanulta a magyar mondókák, dalocskák, játékok egy részét. Hogy imádta a virágokat, és ha a Duna-parton jártunk a csoporttal, a gyerekeknek mindig készített szebbnél szebb virágkoszorút, karkötőt. Vagy, hogy a felnőtt farsangokon mindig vállalkoztunk valami vicces jelenetre, vagy, hogy az óvodai ünnepeken, rendezvényeken milyen szeretettel vettek körbe bennünket akkori gyerekeink, szüleik, kollégáink. Hogy mennyire izgultunk az anyák napi ünnepségek előtt, készülődés közben. Hogy a névnapokon saját költésű verset szavalva vagy éppen énekelve köszöntött bennünket. Csilingelő hangja volt. Milyen vidám és felhőtlen napjaink voltak! Hogy a Pillangó csoport mindig a nyugalom szigete volt. Hogy életem egyik legfontosabb napján ott volt velem és akkori óvodásainkkal…. és sorolhatnám a számtalan emléket.