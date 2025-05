Sugárúti Fesztivál, újra időutazás a Vasmű úton -visszatekintő képgalériával

Negyedik alkalommal vehetik birtokba a dunaújvárosiak a Vasmű utat, hogy a nagy népszerűségre szert tett Sugárúti Fesztivál részeként visszarepülhessenek egy kicsit az időben, május 1-én egész napos programokkal élesztik fel Dunaújváros elfeledett értékeit, emlékeit. A főutca különböző pontjain előadások, vetítések, gyerekjátékok, kiállítások, koncertek, vendéglátás és nosztalgia beszélgetések várják majd, hogy élettel töltsék meg a közteret. Ide kapcsolódik, hogy csütörtökön reggel 6 és 24 óra között a Vasmű utat közforgalom elől teljesen lezárják a Kossuth Lajos és a Kohász utca közötti szakaszon.

A Sugárúti Fesztivál térképes beosztása

Forrás: dunaújváros.hu

A Bartók jelmeztárából is lehet ruhákat beszerezni

Újdonság, hogy a Bartók színház is beszáll a "buliba", a teátrum megnyitja jelmeztárát a nagyközönség előtt. Április 30-án szerdán, 10 és 16 óra között a színház B épületében (a volt óvoda) a Bartók Béla téren várják azokat, akik a másnapi rendezvényre szeretnének korhű ruhában érkezni.

A ruhák bérlése ingyenes, de kaucióhoz kötött, amelynek mértéke 1-10 ezer forint között van. Fizetni csak készpénzzel lehet. A ruhák visszavitelére május 5-én és 6-án lesz lehetőség, s ekkor adják vissza a kauciót is.

A napot 9.30 órakor a veterán autók felvonulása nyitja a víztoronytól, a menet a Vasmű útig tesz egy kört. A Kultik mozi sem marad ki az eseményekből, 11-13-16 és 18 órakor kezdődnek a filmek, az utolsó a tavaly bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című, amelynek zenéjét Dunaújvárosban vették fel. Most ez is ingyenesen megtekinthető.

Idén is járják a várost az Ikarus buszok a Béke- és a Római városrészt is érintve, de a Csepel autóval is újra találkozhat a közönség.

Fotó: dunaujvaros.hu

A napot a Digitál együttes koncertje zárja 20 órakor, a színpadi program az alábbiak szerint alakul.

Forrás: DunaújvárosFacebook-oldala

Íme kedvcsinálónak a tavalyi Sugárúti Fesztivál képgalériája