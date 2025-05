Hatmillió állat került tömegsírba, a húsuk ehető lenne, de mégse

Sokkol bennünket a leölt állatok látványa. Sokunkban felmerül, hogy valóban ez az egyetlen megoldása a ragadós száj- és körömfájás járvány megállításának? Valóban ezt kell-e tennünk? Mi ez a járvány? Meg lehet-e állítani? Mi a helyzet városunk környezetében? Mielőtt meg próbálnánk erre válaszolni, ugorjunk egy kicsit vissza térben és időben.

A ragadós száj- és körömfájás megállítása csak szigorú óvintézkedések mellett lehetséges.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

6 millió állatot öltek le

A 2001-es brit száj- és körömfájás-járvány volt az egyik legsúlyosabb állatjárvány Nagy-Britannia történetében. A ködös Albion adatai sok mindenre rávilágítanak. A vírus valószínűleg fertőzött állati takarmánnyal került be az országba. Mivel a vírus gyorsan terjed (akár széllel is több kilométerre), pár hét alatt sok száz farmot fertőzött meg.

Mi történt anno Angliában?

A brit hatóságok nagyon szigorú intézkedéseket vezettek be:

Állatok szállításának teljes tilalma.

Fertőzött farmok teljes lezárása.

Tömeges kényszervágás: több mint 6 millió állatot (szarvasmarhát, juhot, sertést) kellett leölni.

Fertőzött állatok elhamvasztása vagy földbe temetése.

Nagyon sok turista-útvonalat is lezártak (mivel a vírus ruhán, cipőn is terjedhetett).

Fertőző száj- és körömfájás tünetei Forrás: wikipedia

Mekkora volt a kár?

Óriási gazdasági veszteség: a mezőgazdaságban és a turizmusban is. A becslések szerint a brit gazdaságnak körülbelül 8 milliárd fontjába került a járvány. Társadalmi hatások: sok gazda elvesztette teljes állományát, voltak, akik emiatt súlyos depresszióba estek.

Mi lett a tanulság?

Jobb állategészségügyi felügyelet kellett. Nagyobb hangsúlyt fektettek a megelőzésre (pl. szigorúbb élelmiszer-import szabályok). Gyors reagálás a gyanús eseteknél.

Az oltások használata is felmerült, de 2001-ben inkább a "kiirtásos" megoldást választották, hogy az exportpiacok visszanyerhetők legyenek (mert oltott állatokat sok ország nem fogad be).

Hazánkban is volt járvány a hetvenes években. (Egyébként ez a járvány már a 16. századtól ismert és menetrendszerűen vissza is tért, tehát akik valami globális méretű összeesküvés elméletben gondolkozik, azt ki kell, hogy ábrándítsam. )

Forrás: Kisalföld Fotó: Krizsán Csaba

Mi történt Magyarországon a hetvenes években?

Magyarországon sok kisebb gazdaság volt akkoriban, akár itt a városunkban is, a családi házas övezetekben is elég sok család tartott disznót, sőt voltak, akik marhát és kecskét vagy birkát is. Így könnyebben és gyorsabban elterjedt a vírus, gyakorlatilag a széttagozódott gazdaságok miatt lehetetlen volt lokalizálni. De próbálkoztak. A megelőzés érdekében még a buszokra is csak akkor lehetett felszállni, ha fertőtlenítőszeres fűrészporba tapicskoltatták meg a cipőiket az utasok. A magyarországi 1970-es száj- és körömfájás-járvány óriási kihívás volt, de a gyors oltások, zárlatok és intézkedések révén az ország néhány év alatt leküzdötte a járványt.